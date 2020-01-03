Подскажите пожалуйста новостной индикатор для МТ5.
Поиск не работает. Листал кодобазу, такое ощущение, что его не существует.
Это чтобы звёздочки-снежинки-снеговички ?
под 4-ку когда-то было, отдельно под 5 не встречалPS/ прочёл как "новогодний индикатор".. :-) бывает
Владимир, есть такой индикатор
Клик по гистограмме вызывает флаг страны от которой есть новость и описание новости.
Но проблема в том, что он может использоваться просто для визуального анализа. А для его использования из советника не получается. И все какие я смотрел индикаторы, все только для наглядности. В МТ4 может и надо было-бы иметь такой индикатор, а в МТ5 он "как собаке поворотка". В МТ5 есть закладка "Новости" в которой можно увидеть всё что происходит и предстоит в ближайшем будущем.
Что вы хотели-бы видеть в таком новостном индикаторе?
Помнится, раньше в МТ5 новости отображались по умолчанию в виде флажков внизу графика. Сейчас либо эта опция отключена по умолчанию (не нашел, где включить), либо вообще убрали такую возможность, т. к. появился программный доступ к новостному календарю.
Это было такое у...ще "Ни в сказке сказать, ни пером описать". Я так долго искал как запретить их отображение... всё-же нашёл... Теперь
видимо убрали совсем.
