Сургутнефтегаз Преф SNGSP просто просится купить его! - страница 2

Юрбас, а кем работаешь по жизни? А то говорят, если таксисты начинают покупать акции - значит пришло время их продавать. xD 
 
Artem Prischepa:
продолжай покупать, на масло и бензин тебе должно хватить, как я понял ты таксист  :-)

 
Yuriy Zaytsev:

Маршрутчик-инвестор, поправочка. :D  Компания "маршрутка инвест" .

 
Yuriy Zaytsev:

они упали пока технически на размер дивидендов-так что все идет по плану.

Посмотрите Июль 2015 , там дивы были по 21% , тоже вниз перло дай бог но потом отыграло , сейчас 18.6% так что откат вполне пока технический

Я о другом. Сейчас нефть пошла вниз и это надолго. Похоже, надо не покупать, а шортить: торговая война между Китаем и США в дополненние к наращиванию добычи сланцевой нефти это уже идеальный шторм. По-нормальному, менеджменту СНГ отказаться бы от выплаты дивидендов лет на 5 и реинвестировать все доходы в модернизацию оборудования и разведку новых месторождений. Но в России не привыкли думать на перспективу. 

 
Yuriy Zaytsev:

Планирую доливаться, продать одну из квартир и залиться в акцию

уж больно хороша!

Только по дивам дает сотню в месяц!

С таким подходом я удивлён, что вы не остались без крыши. Над головой )) Классическая ловля падающих кинжалов.

 
Yuriy Zaytsev:

в которой живу оставлю

Кризис ? это лучший повод  купить по дешёвке

Рекомендую прочитать книгу Э. Лефевра "Воспоминания биржевого спекулянта". Основная мысль книги: нет такой низкой цены, ниже которой рынок не может упасть. 

 
Sergey Vradiy:

недвижки очень много, даже если продавать одну в 5 лет до смерти продать все не успею , а я еще не старый и девушки от меня без ума.

 
Artem Prischepa:

Понятно, водитель маршрутки.  Но ты не расстраивайся , тут кого только нет,  даже попы бывают , когда у них спрашивали батюшка а спекулировать разве не грех, отвечал не грех.

Ну понятное дело,  ведь продажа свечек настолько прибыльна ( к тому же без налогов) , что по доходности может сравниться только с торговлей героином.

 
Маловато тем. Я насчитал только первого эшелона аж 29 акций. И все так и просятся, чтобы их купили.
 
Сургутнефтегаз сегодня лидирует обыкновенные акции на момент публикации поста более 11% выросли по сравнению с прошлым закрытием. 
