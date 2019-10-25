Сургутнефтегаз Преф SNGSP просто просится купить его! - страница 2
Юрбас, а кем работаешь по жизни? А то говорят, если таксисты начинают покупать акции - значит пришло время их продавать. xD
продолжай покупать, на масло и бензин тебе должно хватить, как я понял ты таксист :-)
Маршрутчик-инвестор, поправочка. :D Компания "маршрутка инвест" .
они упали пока технически на размер дивидендов-так что все идет по плану.
Посмотрите Июль 2015 , там дивы были по 21% , тоже вниз перло дай бог но потом отыграло , сейчас 18.6% так что откат вполне пока технический
Я о другом. Сейчас нефть пошла вниз и это надолго. Похоже, надо не покупать, а шортить: торговая война между Китаем и США в дополненние к наращиванию добычи сланцевой нефти это уже идеальный шторм. По-нормальному, менеджменту СНГ отказаться бы от выплаты дивидендов лет на 5 и реинвестировать все доходы в модернизацию оборудования и разведку новых месторождений. Но в России не привыкли думать на перспективу.
Планирую доливаться, продать одну из квартир и залиться в акцию
уж больно хороша!
Только по дивам дает сотню в месяц!
С таким подходом я удивлён, что вы не остались без крыши. Над головой )) Классическая ловля падающих кинжалов.
в которой живу оставлю
Кризис ? это лучший повод купить по дешёвке
Рекомендую прочитать книгу Э. Лефевра "Воспоминания биржевого спекулянта". Основная мысль книги: нет такой низкой цены, ниже которой рынок не может упасть.
недвижки очень много, даже если продавать одну в 5 лет до смерти продать все не успею , а я еще не старый и девушки от меня без ума.
Понятно, водитель маршрутки. Но ты не расстраивайся , тут кого только нет, даже попы бывают , когда у них спрашивали батюшка а спекулировать разве не грех, отвечал не грех.
Ну понятное дело, ведь продажа свечек настолько прибыльна ( к тому же без налогов) , что по доходности может сравниться только с торговлей героином.