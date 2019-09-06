Проблемы при пополнении платежного баланса MQL через Яндекс.Деньги
Если выбрать провайдера платежей SafeCharge, то у него в опциях доступны 2 варианта: через карту систем VISA/MC, и напрямую через Яндекс.Деньги.
Sergey Lebedev:
Ну таки и обращаться надо к SafeCharge. ИМХО
Решили проблему? Тоже такая же беда, ни с МК, ни с ЯД не могу пополнить баланс
RediArt:
т.е. с MasterCard не работает пополнение?
Konstantin:
да уже вроде работает.
Vladislav Andruschenko:
а мне пишет, что номер карты не верный, странно
Пытался связаться с Safecharge - там даже нет службы поддержки конечных пользователей. Поэтому долбить нужно MQ, чтобы они или сменили провайдера, или заставили его работать согласно им заявленному уровню сервиса.
А куда пропал PayPal? Кто-нибудь знает?
ilandrey:Вроде все знают - и ветки были, и новости от МК были, и уже обсуждали и обсуждения закончили, и сейчас просто ждут, когда появится пейпал.
Читать можно на этой странице https://www.mql5.com/ru/forum/320939
Не работает вывод на PayPal.
Это только у меня так? Раньше проблем с выводом не было. Сервис-деск на мои запросы 2ой день не отвечает...
У меня возникает проблема при проблемы при пополнении платежного баланса MQL через Яндекс.Деньги -операция не проходит. Это при том что у меня оба профайла - как в MQL, так и я Яндексе, имеют статус "идентифицированный".
СервисДекс разбираться в причинах проблемы отказывается, поэтому решил узнать у сообщества что вообще происходит.
У меня одного такая проблема с пополнением? Кому-либо удавалось успешно пополнить баланс в MQ через Яндекс.Деньги?