У меня возникает проблема при проблемы при пополнении платежного баланса MQL через Яндекс.Деньги -операция не проходит. Это при том что у меня оба профайла - как в MQL, так и я Яндексе, имеют статус "идентифицированный".

СервисДекс разбираться в причинах проблемы отказывается, поэтому решил узнать у сообщества что вообще происходит.

У меня одного такая проблема с пополнением? Кому-либо удавалось успешно пополнить баланс в MQ через Яндекс.Деньги?

Sergey Lebedev:


Где нашли яндекс деньги? Вроде на сайте нет возможности пополнить с яндекса.


 

Если выбрать провайдера платежей SafeCharge, то у него в опциях доступны 2 варианта: через карту систем VISA/MC, и напрямую через Яндекс.Деньги.

 
Ну таки и обращаться надо к SafeCharge. ИМХО

 
Решили проблему? Тоже такая же беда, ни с МК, ни с ЯД не могу пополнить баланс
 
т.е. с MasterCard не работает пополнение?

 
да уже вроде работает. 

 
а мне пишет, что номер карты не верный, странно

 
Пытался связаться с Safecharge - там даже нет службы поддержки конечных пользователей. Поэтому долбить нужно MQ, чтобы они или сменили провайдера, или заставили его работать согласно им заявленному уровню сервиса.
 
А куда пропал PayPal? Кто-нибудь знает?
 
Вроде все знают - и ветки были, и новости от МК были, и уже обсуждали и обсуждения закончили, и сейчас просто ждут, когда появится пейпал.
Читать можно на этой странице https://www.mql5.com/ru/forum/320939
