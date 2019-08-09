Билд 2093. Сложно тестировать: какой-то непонятный алгоритм остановки тестера - страница 3

Maxim Romanov:

В визуальном режиме, когда тестер останавливаешь, отчет создавался в версии 1940. Потом исчезла эта функция. Создали много проблем, убрав такую маленькую деталь.

Не было отчета после незавершенного теста в МТ5, с самого начала плевались. Могу дать 1940 для проверки.

 
Vladimir Karputov:

portable - это не стандартное использование. Не нужно обманывать публику. Всё нестандартное - в мусорку. Вместе с линковкой папок - хотя можете линковать, пока не удалите одним махом ВСЕ свои архивы :)

Режим описан в документации, а значит - принадлежит к стандартным (не хак) режимам:

Режим запуска Portable

По умолчанию, при установке в каталог Program Files платформа работает в основном режиме, описанном выше. Все данные платформы при этом хранятся отдельно в специальном каталоге пользователя Windows. Однако данные платформы можно принудительно сохранять в каталоге его установки. Для этого предусмотрен режим Portable. Чтобы использовать этот режим, запустите платформу из командной строки с дополнительным ключом /portable. Например, "С:\Program Files\MyTerminal\terminal.exe /portable".

Для запуска в режиме Portable должны быть выполнены следующие условия:

  • Если платформа установлена в каталог Program Files, пользователь должен обладать правами администратора на компьютере. При этом в операционной системе должна быть отключена система UAC (User Account Control).
  • Если платформа установлена в другой каталог, пользователь должен обладать правами на запись данных в этот каталог.
Andrey Khatimlianskii:

Дайте 1940, мне пригодится. По тому что я именно так и получил свои тесты. У меня робот очень медленно работал, год за полтора месяца проходил в тестере и я запускал 10 терминалов, чтобы параллельно 10 лет тестировать, потом останавливал тест и формировался отчет, эти отчеты я потом и сохранял. Может конечно это был какой-то локальный глюк и мне просто повезло...) посмотрел вчера в отчетах написан терминал 1940.
 
Maxim Romanov:
Дайте 1940, мне пригодится. По тому что я именно так и получил свои тесты. У меня робот очень медленно работал, год за полтора месяца проходил в тестере и я запускал 10 терминалов, чтобы параллельно 10 лет тестировать, потом останавливал тест и формировался отчет, эти отчеты я потом и сохранял. Может конечно это был какой-то локальный глюк и мне просто повезло...) посмотрел вчера в отчетах написан терминал 1940.

Вот тут.

ps: Что там тестируется столько? Давайте ускорим раз ... в тысячу)
 
Andrey Khatimlianskii:

ps: Что там тестируется столько? Давайте ускорим раз ... в тысячу)

спасибо, скачал, вот результат, после остановки тестера, появляются результаты тестирования. Это gif, если нажмете видно будет что происходит.

Потом действительно надо будет ускоряться и вероятно я обращусь к вам, пока другая задача стоит, надо довести алгоритм до близкого к идеалу.

 
Maxim Romanov:

Потом действительно надо будет ускоряться и вероятно я обращусь к вам, пока другая задача стоит, надо довести алгоритм до близкого к идеалу.

Странно, что не помню.

Ну и интересно будет ускорить

 

В общем пока выработал такой алгоритм беспроблемной остановки визуальное тестирование на исторических данных (запуск из редактора MetaEditor через   Ctrl + F5

  1. В редакторе MetaEditor клик на кнопку "Стоп"
  2. В терминале в окне "Тестер стратегий" клик на кнопку "Стоп"
