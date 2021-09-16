Индикаторы: Range Bars
Еще раз спасибо Роману за еще один приятный вклад!
Можете ли вы также сделать индикатор бара Ренко рядом с вашим диапазоном - должно быть всего несколько изменений вашего индикатора диапазона?
Хоть бы проверил сам рабочий ли индюк или нет!
Извините, не понял вас.
О чём речь? Что стоит понимать под Вашими словами?
Что стоит понимать под словом проверил? И о ком речь, вообще, если не секрет?
Не понятно, что значит "проверил" если я его писал для себя и уже несколько месяцев по нём торгую.
Если следуют понимать Ваш вопрос как то, что у Вас что-то не запустилось, то Вы меня путаете с Всемогущим. Это уже у Вас что-то не так если Вы не в состоянии запустить индикатор который уже скачали и пользуется куча народу. Я вроде не должен и не собираюсь проверять что у Вас не получилось, если Вы не в состоянии скачать и установить индикатор.
Здравствуйте Jagg.
Я знаю Вы тоже программист и Вы можете написать код для пересчёта Ренко. Я же готов его впихнуть в индикатор. Спасибо за комментарий.
Индикатор рабочий. Большая благодарность автору.
Если Роман посчитает полезным, было бы неплохо в окно с М1 добавить индикацию какие ренджи открыты в каких периодах. Т.е. при создании рендж-графика в окне с М1 появляется надпись, как на картинке. Открыт ещё - добавлена информация. Индикатор с ренджем выгружен - строка убирается.
Прикладываю старый индикатор с такой опцией.
Обнаружил два момента в работе данного индикатора.
1. После создания новых графиков (открытых под них окнах) и закрытии терминала, при последующих запусках терминала создаются дублирующие окна открытых графиков. Сколько раз откроешь терминал - столько раз сдублируются окна.
2. При работе данного индикатора в окне с графиком невозможно отключить Автопрокрутку: при новом тике она автоматически возобновляется.
Спасибо за индикатор. Ваше предложение полезно и в моей домашней версии показывает название и реальный рендж. Хотите, можете приобрести. Пишите в личку.
Спасибо. Но данное направление не планируется обновлять. Если Вас это интересует, то можно рассмотреть варианты доработок в личном диалоге.
Range Bars:
Рендж Бары на четвёрку.
Автор: Роман