Уважаемые программисты, помогите разрешить проблему.
Читайте статью КАКИЕ ПРОВЕРКИ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ТОРГОВЫЙ РОБОТ ПЕРЕД ПУБЛИКАЦИЕЙ В МАРКЕТЕ. В частности раздел проверки объемов.
Кроме того, что сама проверка сделана неправильно, еще и сравнение вещественных чисел напрямую допускается.
Читайте статью КАКИЕ ПРОВЕРКИ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ТОРГОВЫЙ РОБОТ ПЕРЕД ПУБЛИКАЦИЕЙ В МАРКЕТЕ. В частности раздел проверки объемов.
Кроме того, что сама проверка сделана неправильно, еще и сравнение вещественных чисел напрямую допускается.
Я, конечно же, прочитал раздел проверки объемов. Но...
Я достаточно квалифицированный электронщик, но в программировании, увы, дилетант.
Код писал программист, но связь с ним сейчас, к сожалению, утеряна. Сам же я решить этот вопрос не могу.
Я, конечно же, прочитал раздел проверки объемов. Но...
Я достаточно квалифицированный электронщик, но в программировании, увы, дилетант.
Код писал программист, но связь с ним сейчас, к сожалению, утеряна. Сам же я решить этот вопрос не могу.
Не сочтите за сарказм, советник показывает удивительные результаты? Или по каким-то другим причинам вы его хотите в маркет засунуть?
По сути вы предлагаете исправить чужой, никчёмный код. Если просто подсказать, то вряд-ли поможет. Хотя готовый код проверки можно найти в
CodeBase.
Отправил на проверку бесплатный советник. Автоматическая проверка выдала результат "Invalid volume" (см. скриншот).
При проверке в тестере стратегий в разных режимах и с разными входными параметрами никаких ошибок нет. Прилагаю часть кода советника:
Есть простой способ. В окне свойств наверняка есть переменная лот, поставьте по умолчанию 0. А в коде, если значение переменной 0, присвойте ей SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN). Если же лот прогрессивный, то немного сложнее задача... если надо.
Ну результаты, в общем, неплохие - вот за полгода... да и советник-то бесплатный.
Ну если хотите кидайте его мне в личку я сделаю.
Есть простой способ. В окне свойств наверняка есть переменная лот, поставьте по умолчанию 0. А в коде, если значение переменной 0, присвойте ей SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN). Если же лот прогрессивный, то немного сложнее задача... если надо.
Советник может использовать как постоянный (Fixed Lot) , так и прогрессивный (Lot Percent) лот.
Советник может использовать как постоянный (Fixed Lot) , так и прогрессивный (Lot Percent) лот.
По умолчанию сделать постоянный лот.
Ну если хотите кидайте его мне в личку я сделаю.
Благодарю. Бросил в личку.
Как оказалось, в коде советника действительно были проблемы, но Alexey
Viktorov все исправил. И сделал он это очень качественно и бесплатно.
А из личного общения с Алексеем я понял, что он не только крутой программист, но и классный парень.
Леша, спасибо тебе за проделанную работу, доброжелательность и бескорыстие.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Отправил на проверку бесплатный советник. Автоматическая проверка выдала результат "Invalid volume" (см. скриншот).
При проверке в тестере стратегий в разных режимах и с разными входными параметрами никаких ошибок нет. Прилагаю часть кода советника: