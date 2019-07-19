Parabolic SAR Trailing Stop
Ребята, порекомендуйте бесплатный советник стоп по параболику для mt5
yurahome:
я его отсюда загружал - очень давно.
искал по названию на сайте - не нашёл .
Aleksandr Klapatyuk:
https://www.mql5.com/ru/code/15848в кодабазе надо искать, в кодабазе
Универсальный трейлинг-стоп
- www.mql5.com
Советник работает как в обычном режиме с единственной позицией, так и в режиме HEDGE с множеством открытых позиций. Трейлинг может осуществляться по фракталам, по экстремумам баров, по индикаторам Parabolic MA и ATR или по указанному кол-ву пунктов...
shishka1:
https://www.mql5.com/ru/code/15848в кодабазе надо искать, в кодабазе
я искал везде в поиске.
но не нашёл.
вот именно я его и хотел предложить
yurahome:
Тут из стандартного - можно слепить
кнопки - это для тестера
//+------------------------------------------------------------------+ //| TrailingParabolicSAR.mq5 | //| Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //| Include | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Expert\Expert.mqh> #include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh> //--- CTrade m_trade; // trading object CSymbolInfo m_symbol; // symbol info object CPositionInfo m_position; // trade position object //+------------------------------------------------------------------+ //| Inputs | //+------------------------------------------------------------------+ //--- inputs for trailing input double InpLots =0.01; // Lots input double Trailing_ParabolicSAR_Step =0.02; // Speed increment input double Trailing_ParabolicSAR_Maximum=0.2; // Maximum rate //--- bool Expert_EveryTick=false; //+------------------------------------------------------------------+ //| Global expert object | //+------------------------------------------------------------------+ CExpert ExtExpert; //+------------------------------------------------------------------+ //| Initialization function of the expert | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Initializing expert if(!ExtExpert.Init(Symbol(),Period(),Expert_EveryTick,0)) { //--- failed printf(__FUNCTION__+": error initializing expert"); ExtExpert.Deinit(); return(-1); } //--- Creation of trailing object CTrailingPSAR *trailing=new CTrailingPSAR; if(trailing==NULL) { //--- failed printf(__FUNCTION__+": error creating trailing"); ExtExpert.Deinit(); return(INIT_FAILED); } //--- Add trailing to expert (will be deleted automatically)) if(!ExtExpert.InitTrailing(trailing)) { //--- failed printf(__FUNCTION__+": error initializing trailing"); ExtExpert.Deinit(); return(INIT_FAILED); } //--- Set trailing parameters trailing.Step(Trailing_ParabolicSAR_Step); trailing.Maximum(Trailing_ParabolicSAR_Maximum); //--- Tuning of all necessary indicators if(!ExtExpert.InitIndicators()) { //--- failed printf(__FUNCTION__+": error initializing indicators"); ExtExpert.Deinit(); return(INIT_FAILED); } //--- bool res=false; { ObjectCreate(0,"BUY",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"BUY",OBJPROP_XDISTANCE,ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS)-102); ObjectSetInteger(0,"BUY",OBJPROP_YDISTANCE,37); ObjectSetString(0,"BUY",OBJPROP_TEXT,"BUY"); ObjectSetInteger(0,"BUY",OBJPROP_BGCOLOR,clrMediumSeaGreen); ObjectCreate(0,"SELL",OBJ_BUTTON,0,0,0); ObjectSetInteger(0,"SELL",OBJPROP_XDISTANCE,ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS)-50); ObjectSetInteger(0,"SELL",OBJPROP_YDISTANCE,37); ObjectSetString(0,"SELL",OBJPROP_TEXT,"SELL"); ObjectSetInteger(0,"SELL",OBJPROP_BGCOLOR,clrDarkOrange); } res=true; //--- ok return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Deinitialization function of the expert | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { ExtExpert.Deinit(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| "Tick" event handler function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { ExtExpert.OnTick(); //--- if(ObjectGetInteger(0,"BUY",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"BUY",OBJPROP_STATE,0); //--- check for long position (BUY) possibility if(LongOpened()) return; } if(ObjectGetInteger(0,"SELL",OBJPROP_STATE)!=0) { ObjectSetInteger(0,"SELL",OBJPROP_STATE,0); //--- check for short position (SELL) possibility if(ShortOpened()) return; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| "Trade" event handler function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTrade() { ExtExpert.OnTrade(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| "Timer" event handler function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { ExtExpert.OnTimer(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check for long position opening | //+------------------------------------------------------------------+ bool LongOpened(void) { bool res=false; //--- check for long position (BUY) possibility { double price=m_symbol.Ask(); { //--- open position if(m_trade.PositionOpen(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,InpLots,price,0.0,0.0)) printf("Position by %s to be opened",Symbol()); else { printf("Error opening BUY position by %s : '%s'",Symbol(),m_trade.ResultComment()); printf("Open parameters : price=%f,TP=%f",price,0.0); } } //--- in any case we must exit from expert res=true; } //--- result return(res); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check for short position opening | //+------------------------------------------------------------------+ bool ShortOpened(void) { bool res=false; //--- check for short position (SELL) possibility { double price=m_symbol.Bid(); { //--- open position if(m_trade.PositionOpen(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,InpLots,price,0.0,0.0)) printf("Position by %s to be opened",Symbol()); else { printf("Error opening SELL position by %s : '%s'",Symbol(),m_trade.ResultComment()); printf("Open parameters : price=%f,TP=%f",price,0.0); } } //--- in any case we must exit from expert res=true; } //--- result return(res); } //+------------------------------------------------------------------+
