Vasiliy Sokolov:

Анализировал спреды в МТ5 и вот на какую интересную картинку наткнулся:

 

Видно, что с 00:00 до 01:00 спред резко расширяется (до ста единиц). Такая картинка наблюдается постоянно, для всех дней и пар, вот EURUSD например:

В остальное время, динамика спреда более менее стационарна.

Также по самому графику видно, что в этот период ликвидность резко снижается. График становится очень дерганным и странно себя ведет:

Собственно вопрос: Was ist das? Какая-то системная процедура провайдера ликвидности? Кто в курсе? Котировки стандартные MetaQuotes.

У меня вопрос: Вы отрисовывали при помощи стиля DRAW_ARROW? Проблемы с этим стилем есть?

Я попробовал так сделать, но после окончания теста все значки пропадают.

Пока тестирование идёт. значки есть:


а вот тест окончен:


 
Vasiliy Sokolov:

Один час - немного ли? Почему не 5-15-20 минут а именно час?

Писал выше. Перерыв на CME строго регламентирован по времени, в отличие от мифического "ролловера".

 
Vladimir Karputov:

У меня вопрос: Вы отрисовывали при помощи стиля DRAW_ARROW? Проблемы с этим стилем есть?

Я попробовал так сделать, но после окончания теста все значки пропадают.

Пока тестирование идёт. значки есть:


а вот тест окончен:


Да, я отрисовывал с помощью Draw_arrow. У меня в тестере все гуд отображается. Даже если нажать кнопку стоп ничего не исчезает:


Правда конфигурировал через функции:

PlotIndexSetInteger(2, PLOT_ARROW, 0x9f);
PlotIndexSetInteger(2, PLOT_LINE_COLOR, clrRed);
 
Расширение спреда ночью , просто еще один из тузов в рукаве шулера. Какая к черту ликвидность :-)) , в кухнях нет понятия ликвидность, просто внутри кухонного дилинга ночью не могут найти сразу двух дураков.   

 

Я тоже когда-то давно принял такое объяснение про роловер/падение ликвидности, но потом меня носом ткнули в то, что у австралийских брокеров такой проблемы почти нет (несколько лет назад дело было, сейчас не слежу т.к. не интересуюсь ночными/азиатскими стратегиями).

Сейчас склоняюсь к версии Юрия :)

 
Igor Zakharov:

Я тоже когда-то давно принял такое объяснение про роловер/падение ликвидности, но потом меня носом ткнули в то, что у австралийских брокеров такой проблемы почти нет (несколько лет назад дело было, сейчас не слежу т.к. не интересуюсь ночными/азиатскими стратегиями).

Сейчас склоняюсь к версии Юрия :)

Разумеется. При  обороте на рынке форекс в день  более чем 5,1 трлн долларов  , смешно слушать об отсутствии ликвидности при сделке  на 10-100$

