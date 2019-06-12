Аномальные спреды на Forex с 12:00 до 01:00 ночи - страница 2
Анализировал спреды в МТ5 и вот на какую интересную картинку наткнулся:
Видно, что с 00:00 до 01:00 спред резко расширяется (до ста единиц). Такая картинка наблюдается постоянно, для всех дней и пар, вот EURUSD например:
В остальное время, динамика спреда более менее стационарна.
Также по самому графику видно, что в этот период ликвидность резко снижается. График становится очень дерганным и странно себя ведет:
Собственно вопрос: Was ist das? Какая-то системная процедура провайдера ликвидности? Кто в курсе? Котировки стандартные MetaQuotes.
У меня вопрос: Вы отрисовывали при помощи стиля DRAW_ARROW? Проблемы с этим стилем есть?
Я попробовал так сделать, но после окончания теста все значки пропадают.
Пока тестирование идёт. значки есть:
а вот тест окончен:
Один час - немного ли? Почему не 5-15-20 минут а именно час?
Писал выше. Перерыв на CME строго регламентирован по времени, в отличие от мифического "ролловера".
Да, я отрисовывал с помощью Draw_arrow. У меня в тестере все гуд отображается. Даже если нажать кнопку стоп ничего не исчезает:
Правда конфигурировал через функции:
Расширение спреда ночью , просто еще один из тузов в рукаве шулера. Какая к черту ликвидность :-)) , в кухнях нет понятия ликвидность, просто внутри кухонного дилинга ночью не могут найти сразу двух дураков.
Я тоже когда-то давно принял такое объяснение про роловер/падение ликвидности, но потом меня носом ткнули в то, что у австралийских брокеров такой проблемы почти нет (несколько лет назад дело было, сейчас не слежу т.к. не интересуюсь ночными/азиатскими стратегиями).
Сейчас склоняюсь к версии Юрия :)
Разумеется. При обороте на рынке форекс в день более чем 5,1 трлн долларов , смешно слушать об отсутствии ликвидности при сделке на 10-100$