Gainmaker #:

Excel мне хороший помощник.

Я мог бы и на MQL5 смастерить себе советника, но пока хватает того, что есть.

Реально зарабатывает метод, а не программа.

Есть зарабатывающий метод - есть заработок.

Нет такого метода - будет слив, что с советником, что без советника.


согласен! 

 
Vladimir Karputov #:

Скачивание ценовой истории

спасибо тебе, мил человек
 
Vladimir Karputov #:

Попытался скачать ценовую историю так, как описано по ссылке. Получил вот такой результат:

Интересно, при чём здесь график и его настройки? И как всё же скачать историю баров в MetaTrader 5?

 
Janis Ozols #:

Речь о глубине истории, которая разрешена в настройках терминала (Макс. баров в окне):


