Excel мне хороший помощник.
Я мог бы и на MQL5 смастерить себе советника, но пока хватает того, что есть.
Реально зарабатывает метод, а не программа.
Есть зарабатывающий метод - есть заработок.
Нет такого метода - будет слив, что с советником, что без советника.
согласен!
Скачивание ценовой истории
Попытался скачать ценовую историю так, как описано по ссылке. Получил вот такой результат:
Интересно, при чём здесь график и его настройки? И как всё же скачать историю баров в MetaTrader 5?
Речь о глубине истории, которая разрешена в настройках терминала (Макс. баров в окне):