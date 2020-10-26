Отличие работы функции OnChartEvent в МТ4 и в МТ5 - страница 2
Почему же не угодишь? Вполне можно угодить. Надо сделать этот низкоуровневый доступ отключаемым или включаемым отдельной командой (функцией).
И продолжить разрешать поделки в стиле "абыкак", работающие с чужими деньгами? Ведь все, кому лень думать, начнут использовать. Это как #property strict - лень искать и исправлять свои ошибки - убирают из mql4-кода. А в mql5 - по умолчанию. Вот эти ленивцы и стонут - "сложно, избыточно, не дружелюбно - бяка"...
Кстати, да.
Не раз замечал, что на варнинги народ внимания не обращает. Хотя, это очень полезная штука, предупреждает тебя о возможных ошибках. По мне - любой код должен компилироваться на strict-режиме без единого варнинга.
Необходимо идти на разумные компромиссы. Иначе можно и до ассемблера скатиться.
В случае с экспертами, возможно, необходима максимальная производительность. Говорю возможно - потому, что есть техники, где не обязательно максимальную производительность отжимать.
А есть случаи, когда эта производительность и не нужна. Но заморочки в ассемблерном стиле сильно мешают разработке.
Насколько помню, в МТ4 прямой доступ к объектам своего графика - как только произошло обращение, объект сразу изменяется.
В МТ5 есть очередь, в которую собираются все запросы, и всё исполняется по очереди.
Это можно увидеть при профилировании когда некоторые, встроенные, функции начинают явно "тормозить".
Раньше это был, конкретный тормоз, сейчас уже ускорили немного.
Видимо в этом причина.
В мт4 и мт5 графические построения работают по-разному - в мт4 ракета, а вот в мт5 какие-то тормоза. Это всё ускоряют, но хотя-бы сравнять пока как вижу - не удаётся.
Видимо в этом причина.
Поэтому и не было желания переходить на МТ5.
Зачем переходить туда, где нет смысла находиться?
Кстати, да.
Кстати, предупреждения и в strict-режиме не всегда выскакивают. У них похоже такой режим: хочу дам предупреждение, а хочу - не дам...
Только что столкнулся с этим. На неинициализированную переменную не было ругательств.
Кстати, предупреждения и в strict-режиме не всегда выскакивают. У них похоже такой режим: хочу дам предупреждение, а хочу - не дам...
А вот таким хитрым пунктом контекстного меню не пробовали попользоваться?
По многочисленным просьбам пользователей перевел код ZUP с MQL4 на MQL5.
В МТ4 все работает как часы. Большое количество кнопок графического интерфейса через функцию OnChartEvent отрабатывают мгновенно.
И когда открыт рынок, и когда закрыт - в выходные.
В МТ5 тот же самый код в рабочие дни работает, хотя и с задержками.
А в выходные некоторые функции графического интерфейса вообще отказываются работать. В рабочие дни эти функции работают, хотя и с огромной задержкой.
В МТ4 в тестере все функции графического интерфейса работают. А при профилировании в МТ5 некоторые кнопки работать отказываются.
Почему такое отличие в работе функции OnChartEvent в МТ4 и в МТ5.
Сначала, после перехода, был недоволен МТ5, потом адаптировался к отличиям с МТ4, и жаловаться стало не на что. Вроде хочется сказать "Не, МТ4 в этом и этом лучше", но не могу, потому как разницы лично для моих кодов нет. Что четверка, что пятерка, работают одинаково. И там и там быстро... В общем, пятерка для меня стала чуть чуть лучше четверки именно из за требовательности. В остальном, всё тоже самое. Для меня.
При переходе на МТ5 много неявных (нигде не описанных) отличий.
Например. В МТ4 не получалось удалять графический выделенный объект. Предполагаю, это было потому, что он был "захвачен" мышкой для перемещений.
Наворочал в МТ4 сложный код. Объект стал удаляться. Но редко проявлялась все-таки ошибка - объект оставался на графике. А после перерисовки графика он удалялся.
В МТ5 захваченный мышкой объект удаляется и функция ончартевент также грамотно отрабатывается в этом случае. Но в МТ5 эта функция и не понадобилась, так как объект удаляется и без программных наворотов.
Ну и еще некоторые неявные отличия имеются. В статье по переходу на МТ5 с МТ4 не описанные.
=============
В МТ5 почистил код от излишеств МТ4.
=============
МТ5 мне не нужен. Не использую его в работе. Перевожу по многочисленным просьбам.