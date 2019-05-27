Голубые фишки стоит держать в портфеле
Голубые фишки стоит держать в портфеле только при условии, что на них есть хорошо ликвидные фьючерсы. Это дает возможность маневра и возможность избежать просадки как отд-х инструментов так и портфеля. Просадки, из которой потом можно и не выбраться.)
Yuriy Asaulenko:
Голубые фишки стоит держать в портфеле только при условии, что на них есть хорошо ликвидные фьючерсы. Это дает возможность маневра и возможность избежать просадки как отд-х инструментов так и портфеля. Просадки, из которой потом можно и не выбраться.)
Голубые фишки стоит держать в портфеле только при условии, что на них есть хорошо ликвидные фьючерсы. Это дает возможность маневра и возможность избежать просадки как отд-х инструментов так и портфеля. Просадки, из которой потом можно и не выбраться.)
Юрий спасибо, а как вычислить какой фьючерс ликвиден а какой нет ?
Yuriy Zaytsev:Посмотреть на МОЕХ результаты торгов по фьючерсам.
Юрий спасибо, а как вычислить какой фьючерс ликвиден а какой нет ?
ЗЫ А чего кэпсом тема? Зело важная?
Сейчас это актуально особо когда Газпром стрельнул). Думаю голубые фишки конечно никогда не разоряться, но пересиживать долгие нисходящие тренды не особо прекрасная идея. Пример, тот же Мечел, Русгидро, Уралкалий, они не попали в список потому как уже не такие Голубые.
Vasiliy Smirnov:
Сейчас это актуально особо когда Газпром стрельнул). Думаю голубые фишки конечно никогда не разоряться, но пересиживать долгие нисходящие тренды не особо прекрасная идея. Пример, тот же Мечел, Русгидро, Уралкалий, они не попали в список потому как уже не такие Голубые.
Сейчас это актуально особо когда Газпром стрельнул). Думаю голубые фишки конечно никогда не разоряться, но пересиживать долгие нисходящие тренды не особо прекрасная идея. Пример, тот же Мечел, Русгидро, Уралкалий, они не попали в список потому как уже не такие Голубые.
Сейчас, когда ГП стрельнул, возможно это уже больше не актуально.) Вот, когда еще не стрельнул..., тогда, да.)
Ну, Вы, мужики, даете.
Уж, кстати, о птичках. Прилетят черные лебеди, и весь портфель накроется медным тазом. А это в нашей стране вполне возможно, и такой вариант не следует исключать из рассмотрения.
Yuriy Asaulenko:
Уж, кстати, о птичках. Прилетят черные лебеди, и весь портфель накроется медным тазом. А это в нашей стране вполне возможно, и такой вариант не следует исключать из рассмотрения.
Уж, кстати, о птичках. Прилетят черные лебеди, и весь портфель накроется медным тазом. А это в нашей стране вполне возможно, и такой вариант не следует исключать из рассмотрения.
2024 год ?
Yuriy Zaytsev:В любой момент. Рецессия - процесс протекает вяло, но набирается критическая масса, и может шарахнуть так, что мало не покажется.
2024 год ?
Например, могут амеры и ЕС что нибудь отмочить, и это может явиться спусковым механизмом.
Да мы и сами можем, без посторонней помощи.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
p.s.
По сути мой портфель.
Голубые фишки
1) большое сомнение что какая либо компания из списка разорится т. к. данные компании " государство - образующие " , в которых общая доля государства велика
МАГНИТ был недавно красиво отжат у молодой неокрепшей и по сути полностью бесправной Российской "буржуазии" , потому видимо попал в список.