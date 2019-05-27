Голубые фишки стоит держать в портфеле

p.s.

По сути мой портфель.

Голубые фишки 

1) большое сомнение что какая либо компания из списка разорится т. к. данные компании " государство - образующие " , в которых  общая доля государства велика

МАГНИТ был недавно красиво отжат  у  молодой неокрепшей и по сути полностью бесправной  Российской "буржуазии" ,   потому видимо  попал в список.

 
Голубые фишки стоит держать в портфеле только при условии, что на них есть хорошо ликвидные фьючерсы. Это дает возможность маневра и возможность избежать просадки как отд-х инструментов так и портфеля. Просадки, из которой потом можно и не выбраться.)
 
Yuriy Asaulenko:
Юрий спасибо, а как вычислить какой фьючерс ликвиден а какой нет ?

 
Yuriy Zaytsev:

Юрий спасибо, а как вычислить какой фьючерс ликвиден а какой нет ?

Посмотреть на МОЕХ результаты торгов по фьючерсам.
ЗЫ А чего кэпсом тема? Зело важная?
 
Сейчас это актуально особо когда Газпром стрельнул). Думаю голубые фишки конечно никогда не разоряться, но пересиживать долгие нисходящие тренды не особо прекрасная идея. Пример, тот же Мечел, Русгидро, Уралкалий, они не попали в список потому как уже не такие Голубые. 
 
Vasiliy Smirnov:
Сейчас, когда ГП стрельнул, возможно это уже больше не актуально.) Вот, когда еще не стрельнул..., тогда, да.)

 
Ну, Вы, мужики, даете. 
 
 
Уж, кстати, о птичках. Прилетят черные лебеди, и весь портфель накроется медным тазом. А это в нашей стране вполне возможно, и такой вариант не следует исключать из рассмотрения.
 
Yuriy Asaulenko:
2024 год ? 

 
Yuriy Zaytsev:

В любой момент. Рецессия - процесс протекает вяло, но набирается критическая масса, и может шарахнуть так, что мало не покажется.
Например, могут амеры и ЕС что нибудь отмочить, и это может явиться спусковым механизмом.
Да мы и сами можем, без посторонней помощи.
