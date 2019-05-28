Психология профита и просадки
Если закрылись на точке входа - то у нас - по нулям. ДЦ получил свой спред. Называется "выход по безубытку".
В первом случае - возникает досада, что не закрылся раньше. Во втором случае - облегчение, что не было потерь.
Какая еще может быть "реакция на каждую ситуацию" ?
Две ситуации.
1. После входа вы в профите и цена возвращается к ТВ (точке входа) и дальше идет против вас.
2. После входа цена идет против вас, возвращается к ТВ и дальше опять идет против вас.
В какой из этих двух ситуаций вы получите больший убыток, нажав на стоп после возвращения к ТВ?
Стоп в данном случае - чисто психологический, не нужно усложнять.
Мне просто интересна ваша реакция на каждую ситуацию.
Если движение цены приводит к разрушению сигнала, то позицию закрываю, иначе терплю. Никакой психологии, простая логика: если в нынешней ситуации я бы не открылся, то лучше закрыться.
Я тоже, если покупаю кило гречки, а она на следующий день на трояк дешевеет - потом неделю хожу локти кусаю. xD
В 90-е скупал акции по регионам России. За моим скупщиком в Башкортостане парень по полю на тракторе гонялся, требуя доплатить ему, поскольку проданные им акции подорожали.
При наличии четкой стратегии и конкретными правилами сложностей быть не может , даже если получен убыток то он в рамках ММ и заранее продуманной тактики .Иначе работает система "авось прокатит " )) которая кстати с точки зрения психологии и создает трудности .
Я понимаю, что у каждого свои тараканы в голове.
Какие-то стоплоссы и тейкпрофиты сюда привязали сразу.
Представьте себя в таких ситуациях и представьте, что нет сл и тп.
Есть только открытая позиция и вы.
как все люди любят усложнять. Даже не поняли, о чем речь.
