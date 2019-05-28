Психология профита и просадки

Новый комментарий
 

Две ситуации. 
1. После входа вы в профите и цена возвращается к ТВ (точке входа) и дальше идет против вас.
2. После входа цена идет против вас, возвращается к ТВ и дальше опять идет против вас. 
В какой из этих двух ситуаций вы получите больший убыток, нажав на стоп после возвращения к ТВ?
Стоп в данном случае - чисто психологический, не нужно усложнять.
Мне просто интересна ваша реакция на каждую ситуацию.

 

Если закрылись на точке входа - то у нас - по нулям. ДЦ получил свой спред. Называется "выход по безубытку".

В первом случае - возникает досада, что не закрылся раньше. Во втором случае - облегчение, что не было потерь.

Какая еще может быть "реакция на каждую ситуацию" ?

 
Я тоже, если покупаю кило гречки, а она на следующий день на трояк дешевеет -  потом неделю хожу локти кусаю.  xD
 
 
А когда кушаешь гречку, все норм?
 
Andrey Gladyshev:

Две ситуации. 
1. После входа вы в профите и цена возвращается к ТВ (точке входа) и дальше идет против вас.
2. После входа цена идет против вас, возвращается к ТВ и дальше опять идет против вас. 
В какой из этих двух ситуаций вы получите больший убыток, нажав на стоп после возвращения к ТВ?
Стоп в данном случае - чисто психологический, не нужно усложнять.
Мне просто интересна ваша реакция на каждую ситуацию.

Если движение цены приводит к разрушению сигнала, то позицию закрываю, иначе терплю. Никакой психологии, простая логика: если в нынешней ситуации я бы не открылся, то лучше закрыться. 

 
Artem Prischepa:
Я тоже, если покупаю кило гречки, а она на следующий день на трояк дешевеет -  потом неделю хожу локти кусаю.  xD
 

В 90-е скупал акции по регионам России. За моим скупщиком в Башкортостане парень по полю на тракторе гонялся, требуя доплатить ему, поскольку проданные им акции подорожали. 

 
Andrey Gladyshev:

Две ситуации. 
1. После входа вы в профите и цена возвращается к ТВ (точке входа) и дальше идет против вас.
2. После входа цена идет против вас, возвращается к ТВ и дальше опять идет против вас. 
В какой из этих двух ситуаций вы получите больший убыток, нажав на стоп после возвращения к ТВ?
Стоп в данном случае - чисто психологический, не нужно усложнять.
Мне просто интересна ваша реакция на каждую ситуацию.

Мдааа...Причем здесь психология? Существуют всего две, но совершенно разные малые тактики поведения, с разными статистическими результатами по одной паре. Вы либо фиксируете ТП, либо не фиксируете ТП, а подтягиваете СЛ в безубыток и тралите.
 
Andrey Gladyshev:

Две ситуации. 
1. После входа вы в профите и цена возвращается к ТВ (точке входа) и дальше идет против вас.
2. После входа цена идет против вас, возвращается к ТВ и дальше опять идет против вас. 
В какой из этих двух ситуаций вы получите больший убыток, нажав на стоп после возвращения к ТВ?
Стоп в данном случае - чисто психологический, не нужно усложнять.
Мне просто интересна ваша реакция на каждую ситуацию.

При наличии четкой стратегии и конкретными  правилами сложностей быть не может , даже если получен убыток то он в рамках ММ и заранее продуманной тактики .Иначе работает  система "авось прокатит " )) которая кстати с точки зрения психологии и создает трудности .

 
Sergii Krutyi:

При наличии четкой стратегии и конкретными  правилами сложностей быть не может , даже если получен убыток то он в рамках ММ и заранее продуманной тактики .Иначе работает  система "авось прокатит " )) которая кстати с точки зрения психологии и создает трудности .

Вот-вот, и я про тоже.
 
как все люди любят усложнять. Даже не поняли, о чем речь.
Я понимаю, что у каждого свои тараканы в голове. 
Какие-то стоплоссы и тейкпрофиты сюда привязали сразу. 
Представьте себя в таких ситуациях и представьте, что нет сл и тп.
Есть только открытая позиция и вы.
 
Andrey Gladyshev:
как все люди любят усложнять. Даже не поняли, о чем речь.
Я понимаю, что у каждого свои тараканы в голове. 
Какие-то стоплоссы и тейкпрофиты сюда привязали сразу. 
Представьте себя в таких ситуациях и представьте, что нет сл и тп.
Есть только открытая позиция и вы.
Какие то ТП и СЛ？Вы предлагаете представить поездку на автомобиле без маршрута и без тормозов. Ну-ну. Тараканы в голове лучше, чем одна извилина.
12345
Новый комментарий