Переносятся все роботы со счета на счет
Добрый день.
Поскажите, есть несколько счетов, на каждем счет установлен свой торговый робот.
При переключении между счетами также переносятся и роботы.
как сделать чтобы каждый робот оставался на свем сервере?
Настройте и сохраните для каждого сервера свой шаблон: Шаблоны и профили - Дополнительные возможности - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ
А если нужно переключится между серверами делайте так: загружайте шаблон без советников, переключайте сервер, загружайте нужный шаблон.
робот работает в терминале.
нельзя закрыть терминал или переключить счет так, чтоб робот продолжил работать на старом счете
робот работает не на сервере.
нужно клонировать
программу мт5
потом заходите в папку с копией
и отправляете ещё один значок программы
и у вас будет возможность запустить два терминала с разными счетами
всем здрасте.подскажиите как установить робота на мт4 чтоб дил.центр его пропустил к установке.
то есть стоял себе робот а утром бац и больше не устанавливается.в эдиторе есть а на графике где эксперты его нет.
так произошло в ВПС сервере.
на компе устанавливвается.
робот перевертышь личный под заказ.работал исправно.
