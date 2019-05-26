Переносятся все роботы со счета на счет

Добрый день.

Поскажите, есть несколько счетов, на каждем счет установлен свой торговый робот.

При переключении между счетами также переносятся и роботы.

как сделать чтобы каждый робот оставался на свем сервере?

 
Настройте и сохраните для каждого сервера свой шаблон: Шаблоны и профили - Дополнительные возможности - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ

А если нужно переключится между серверами делайте так: загружайте шаблон без советников, переключайте сервер, загружайте нужный шаблон.

робот работает не на сервере.
робот работает в терминале.
нельзя закрыть терминал или переключить счет так, чтоб робот продолжил работать на старом счете
Vitalyi Daniluk:
робот работает не на сервере.
робот работает в терминале.
нельзя закрыть терминал или переключить счет так, чтоб робот продолжил работать на старом счете

нужно клонировать

программу мт5

клон 

потом заходите в папку с копией 

и отправляете ещё один значок программы

и у вас будет  возможность запустить два терминала с разными счетами

клон2

всем здрасте.подскажиите как установить робота на мт4 чтоб дил.центр его пропустил к установке.

то есть стоял себе робот а утром бац и больше не устанавливается.в эдиторе есть а на графике где эксперты его нет.

так произошло в ВПС сервере.

на компе устанавливвается.

робот перевертышь личный под заказ.работал исправно.

