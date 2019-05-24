Windows 10 May 2019 Update - страница 2
Скачал Помощник по обновлению и он обновил всё сам. Только теперь после обновления, при открытии крышки ноутбука экран не просыпается. Было такое раньше, помогла чистая установка ОС. А так нормально. всё на месте.
А что за помощник такой? Это официальный от MS или очередная приблуда7
Официальный. Перейти на "Помощник по обновлению до Windows 10".
Кликнуть "Обновить сейчас":
После скачивания запустить "Windows10Upgrade9252.exe"
Спасибо, мне прога сказала. что все новые версии установлены. Это из-за программы Insider само собой. Но знакомым кину.