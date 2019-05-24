Windows 10 May 2019 Update - страница 2

Новый комментарий
 
Vladimir Shkarupin:
Скачал Помощник по обновлению и он обновил всё сам. Только теперь после обновления, при открытии крышки ноутбука экран не просыпается. Было такое раньше, помогла чистая установка ОС. А так нормально. всё на месте. 

А что за помощник такой? Это официальный от MS или очередная приблуда7

 
Alexey Volchanskiy:

А что за помощник такой? Это официальный от MS или очередная приблуда7

Официальный. Перейти на "Помощник по обновлению до Windows 10".

Кликнуть "Обновить сейчас":


После скачивания запустить "Windows10Upgrade9252.exe"

Скачать Windows 10
Скачать Windows 10
  • www.microsoft.com
Эти инструкции можно использовать в следующих случаях: У вас есть лицензия на установку Windows 10 и вы обновляете операционную систему компьютера с Windows 7 до Windows 8.1.Вам нужно переустановить Windows 10 на компьютере, где уже была успешно активирована эта ОС. Примечание. Прежде чем устанавливать Windows 10, убедитесь, что ваш компьютер...
 
Vladimir Karputov:

Официальный. Перейти на "Помощник по обновлению до Windows 10".

Кликнуть "Обновить сейчас":


После скачивания запустить "Windows10Upgrade9252.exe"

Спасибо, мне прога сказала. что все новые версии установлены. Это из-за программы Insider само собой. Но знакомым кину.

12
Новый комментарий