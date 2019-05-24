Windows 10 May 2019 Update
Метатрейдеры "забыли" старые счета? У меня частенько (не всегда!) теряются списки счетов в навигаторе при обновлении Вин10 - приходится новые демки открывать.
Нет. Счета, пароли и явки у MetaTrader 5 не были сброшены.
Сборка 18898.1000? Просто я состою в Windows Insider Preview, ко мне ранние сборки приходят. Эта ставилась очень долго, несколько часов, пароли не сбросила, а раньше да, сбрасывались.
Сборка:
Ясно, у меня более новая. Только разницы не ощущаю ))
Прилетело огромное обновление "Windows 10 May 2019 Update".
Устанавливалось часа четыре.
...Эта ставилась очень долго, несколько часов, пароли не сбросила, а раньше да, сбрасывались.
И зачем так париться?
Я за 15 мин. скачал с офф. сайта на загрузочную флэшку и за 20 мин. установил.
Все работает отлично, пароль не сброшен.
Сразу видно, что вы не разработчик )) Билд, билд -то какой?
18362.116 - это последний официальный (разумеется, не инсайдер).
Скачал через MediaCreationTool1903.
А-а, ну и нормально, правильное решение. А то меня удивляют люди, которые качают какие-то левые сборки с торрентов, а ведь можно бесплатно качнуть образ от MS.
Что касается нашей тематики: MetaTrader 5 - запускается, работает, тестер работает. MetaEditor - работает, компилирует.
Так как это совершенно новая установка, то почти 100% гарантии, что скушается по одной активации у установленных ранее платных приложений из Маркета.
Пока всё.