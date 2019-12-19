Задача - страница 3

Yousufkhodja Sultonov:

Задача заключается в определении количества богатой руды Кс с переменным содержанием золота, таким образом, чтобы на обогащение поступала руда с постоянным содержанием золота например, 10 г/т 

Вот вопрос. Но нет ни одной константы. Все переменно.

В условии в первом , задача коммивояжера. С 3 -мя неизвестными. Как решать эту задачу неизвестно.Ответ очевиден. Пойди туда, не зная куда, найди то не зная что.

 
Evgeny Belyaev:

Почему? Постоянным должно быть содержание золота, направляемое на обогатительную фабрику, например, Соф = 10 г/т = Const. От этого нужно исходить. В трейдинге - постоянной величиной должна быть риск потерь, наверное.

 
Evgeny Belyaev:

Дано: масса1, масса2, плотность1, плотность2, плотность3, требуемая плотность. Надо получить массу3.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Почему? Постоянным должно быть содержание золота, направляемое на обогатительную фабрику, например, Соф = 10 г/т = Const. От этого нужно исходить.

Ну может быть напряжетесь немного и сформулируете задачу, что бы было понятно людям?

 
Dmitry Fedoseev:

Дано: масса1, масса2, плотность1, плотность2, плотность3, требуемая плотность. Надо получить массу3.

Можно и так сказать. С поправкой: Дано: переменные масса 1, масса 2, плотность 1, плотность 2, плотность 3 , постоянная, требуемая или задаваемая плотность 4. Надо оперативно определять переменную массу 3, чтобы при любых раскладах получать постоянную требуемую плотность 4. 

 
Dmitry Fedoseev:

Ну может быть напряжетесь немного и сформулируете задачу, что бы было понятно людям?

Вы-же сами правильно поняли, что еще разъяснить?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Трейдеры, думаю, сталкиваются при организации мультивалютной торговли. Я не скучаю, мне есть чем заниматься, можете не волноваться. 

Для мультивалютки достаточно расставить коэффициенты по волатильности. 
 
Evgeny Belyaev:

Вот решение поставленной задачи https://www.mql5.com/ru/forum/313788#comment_11741969:

Кс необх. = (Соф. задан.*(Ка+Кв)-Ка*Cа-Кв*Св)/(Сс-Соф. задан.)         (1)

Соф. расч. = (Ка*Са+Кв*Св+Кс*Сс)/ (Ка+Кв+Кс)                                     (2)

Соотношения  (1) и (2) справедливы при  Сс ≥ Соф. задан.

При любых значениях переменных выполняются условия (1) и (2):

Теперь, прошу программистов и трейдеров, подумать, как использовать данное обстоятельство в трейдинге.

Yousufkhodja Sultonov:

Да... определенно... научная деятельность, это не ваш конек.

Если не знали, поинтересуйтесь у какого-нибудь школьника, этак 6-го или 7-го класса. В "дано", как бы всегда переменные находятся, но вместо которых подставляют конкретные значения при выполнении конкретного расчета... а то вот это вот "переменные и постоянная"...

Кажется физика и математика в школе не были вашими любимыми предметами? Впрочем понимаю, понимаю - нафига они нужны кандидату технических наук))))

 
Yousufkhodja Sultonov:

Уважаемые форумчане, попытайтесь решить одну практическую задачу из области добычи золота, которая, возможно, поможет при при управлении риском в трейдинге.

На обогатительную фабрику поступают золотоносные руды с трех месторождений А, В и С, содержащих золото Са, Св и Сс в г/т в количествах Ка, Кв и Кс. Месторождение А относится к бедным рудам (1-5) г/т золота, В - к средним (5-10) г/т и С - к богатым золотоносным рудам, содержащих (10-20) г/т золота. Непосредственное смешивание недопустимо по причине того, что, содержание золота в объединенной шихте будет колебаться в широких пределах, что недопустимо по технологическому регламенту. Оптимальным является режим, когда на обогащение поступает руда с постоянным содержанием золота, например, строго Соф = 10 г/т. Как содержание золота, так и количество руды с каждого месторождения поступают неровно и меняются произвольно. Задача заключается в определении количества богатой руды Кс с переменным содержанием золота, таким образом, чтобы на обогащение поступала руда с постоянным содержанием золота например, 10 г/т . Как только решите эту задачу, подумаем, как использовать этот факт при трейдинге. Удачи. Нужно найти формулу для определения Кс, которая автоматизирует процесс поддержания содержания золота в руде, поступающей на обогащение, независимо от содержания и количества руды месторождения А и В, а также от содержания золота в руде месторождения С. 

Судя по всему, вы решили создать свою CAPM, поскольку существующая обладает фатальным недостатком)

