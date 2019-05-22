Кто решал задачи подобного типа, ищу примеры
Интересно склепать себе небольшую табличку агрегатор котировок. работающую на Public API для криптобирж с целью поарбитражить
Какие есть пути решения и кто делал?
Есть вот такая немного недопиленная штука:
Котировки собираются с нескольких бирж, корректируются с учетом указанного объема:
Арбитражить что ли вручную собрался?
Да
Не могу такую сделать сам потому что не видел ни примеров ни языка на котором такие вещи написаны.
Короче вот такой план, писать прогу и гонять крипту какое то время.
"Алерт к ценовым уровням" - это как?
Насколько силен энтузиазм? "Не против, если кто-то даст готовое", или "нацелен сделать задуманное"?
Если прямо - да, не против если кто - то даст, но при этом чтобы я мог взять какое нибудь видео или книгу, почитать и допилить под себя. Потому что если взять любой язык - там можно склепать себе подобную таблицу. А вот как идет взаимодействие с сайтами это неясно. Причем веб-программирование не нужно, надо именно способ под виндовс. А там как то надо обрабатывать ключи. Вот в твоей табличке нет поля "воспроизвести звук при заданных условиях" со списком условий (да, их придется делать самому)
Касаемо того чтобы все сделать с нуля самому - я сейчас смотрю мануалы, но хз сколько на это уйдет времени. Разница только во времени на решение подобной задачи.
Алерты - ну как в мт ставить. по такому же принципу. Но там проще.
Вместо "воспроизвести звук" у меня уведомления в телеграм.
веб мне не нужен, это слишком просто)также как и бот для телеграмм
