Кто решал задачи подобного типа, ищу примеры

Интересно склепать себе небольшую табличку агрегатор котировок. работающую на Public API для криптобирж с целью поарбитражить

Какие есть пути решения и кто делал?

 
Mickey Moose:

Есть вот такая немного недопиленная штука:


Котировки собираются с нескольких бирж, корректируются с учетом указанного объема:


Арбитражить что ли вручную собрался?

 
Andrey Khatimlianskii:


Да

Вот такую вещь, потом прикрутить алерт к ценовым уровням и торговать в удовольствие.

Не могу такую сделать сам потому что не видел ни примеров ни языка на котором такие вещи написаны.


Короче вот такой план, писать прогу и гонять крипту какое то время.

 
Mickey Moose:

"Алерт к ценовым уровням" - это как?

Насколько силен энтузиазм? "Не против, если кто-то даст готовое", или "нацелен сделать задуманное"?

 
Andrey Khatimlianskii:

Если прямо - да, не против если кто  - то даст, но при этом чтобы я мог взять какое нибудь видео или книгу, почитать и допилить под себя. Потому что если взять любой язык - там можно склепать себе подобную таблицу. А вот как идет взаимодействие с сайтами это неясно. Причем веб-программирование не нужно, надо именно способ под виндовс. А там как то надо обрабатывать ключи. Вот в твоей табличке нет поля "воспроизвести звук при заданных условиях" со списком условий (да, их придется делать самому)

Касаемо того чтобы все сделать с нуля самому - я сейчас смотрю мануалы, но хз сколько на это уйдет времени. Разница только во времени на решение подобной задачи.

Алерты - ну как в мт ставить. по такому же принципу. Но там проще.

 
Mickey Moose:

Вместо "воспроизвести звук" у меня уведомления в телеграм. 
Но это веб, и отдать на подпилить за просто так я не готов. 
 
Andrey Khatimlianskii:
веб мне не нужен, это слишком просто)

также как и бот для телеграмм
