Работа на фрилансе

Здравствуйте.

Возник вопрос, клиент подтвердил демонстрацию и пропал, насколько я понимаю работа считается закрытой в течении недели после подтверждения демонстрации?

Спасибо.
 
Artem Markevych:
откуда такая информация? не слышала ничего подобного. У меня один уехал путешествовать по Америке, так через почту его доставала. 20 дней работа висела. 

Galina Bobro:

откуда такая информация? не слышала ничего подобного. У меня один уехал путешествовать по Америке, так через почту его доставала. 20 дней работа висела. 

Вот пытаюсь понять эту фразу после демонстрации:


Или это имеется ввиду то, что, если заказчик не имеет притензий после завершения работы, то работа считается выполненной? Но мне кажется, что в таком случае эта фраза не имеет особого смысла...
За все мои работы у меня такая ситуация впервые, и я не знаю, что делать, обратиться в арбитраж или подождать неделю, чтобы посмотреть, что будет :)
 
Artem Markevych:

Если это действительно так, то это прекрасно. Не помню, мой уехал до подтверждения демонстрации или после

 
Artem Markevych:

Тут про этап передачи работы. Когда уже макет принят, и вы отправляете готовое решение.

Andrey Khatimlianskii:

Тут про этап передачи работы. Когда уже макет принят, и вы отправляете готовое решение.

Да, я передал готовое решение и подтвердил, теперь, если заказчик не отвечает в течении недели, то работа считается выполненной ?

 
Artem Markevych:

Вы передали в виде макета готовое решение, полностью соответствующее ТЗ ?

Artyom Trishkin:

Вы передали в виде макета готовое решение, полностью соответствующее ТЗ ?

Да, верно.

 
Artem Markevych:

Макет - это "план выполнения работ". У вас же даже демонстрации ещё не было, а вы уже всё отдали. Либо ждите когда клиент появится (если) и договаривайтесь с ним завершить работу, пройдя все шаги её выполнения со всеми подтверждениями каждого шага, либо обращайтесь в арбитраж - а там уж как получится...

Но заказ ни через неделю, ни через год не станет автоматически выполненным - у вас лишь первый шаг после обсуждения по сути выполнен. А то, что вы уже всё сами отдали - ваше упущение.

