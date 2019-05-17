Работа на фрилансе
откуда такая информация? не слышала ничего подобного. У меня один уехал путешествовать по Америке, так через почту его доставала. 20 дней работа висела.
Вот пытаюсь понять эту фразу после демонстрации:
Если это действительно так, то это прекрасно. Не помню, мой уехал до подтверждения демонстрации или после
Тут про этап передачи работы. Когда уже макет принят, и вы отправляете готовое решение.
Да, я передал готовое решение и подтвердил, теперь, если заказчик не отвечает в течении недели, то работа считается выполненной ?
Вы передали в виде макета готовое решение, полностью соответствующее ТЗ ?
Да, верно.
Макет - это "план выполнения работ". У вас же даже демонстрации ещё не было, а вы уже всё отдали. Либо ждите когда клиент появится (если) и договаривайтесь с ним завершить работу, пройдя все шаги её выполнения со всеми подтверждениями каждого шага, либо обращайтесь в арбитраж - а там уж как получится...
Но заказ ни через неделю, ни через год не станет автоматически выполненным - у вас лишь первый шаг после обсуждения по сути выполнен. А то, что вы уже всё сами отдали - ваше упущение.
