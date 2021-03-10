Демо сигналы
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как найти бесплатные сигналы (демо счета) на сайте и в терминале?
Dmitry Britan:В терминале залогинтесь на демо-торговый счёт и после этого во вкладке «Сигналы» увидите демо-сигналы.
Насчёт Витрины сигналов на сайте - вроде демо-сигналы на ней не показываются с некоторых пор.
у меня нет вкладки сигналы
Dmitry Britan:Значит торговый сервер блокирует эту вкладку. Проверить просто: подключитесь к серверу MetaQuotes-Demo - там есть эта вкладка.
Как подключиться?
Dmitry Britan:
никак
более демо сигналы не участвуют в подключении
если в терминале подключится к демо счету, то в вкладке сигналы отображаются только сигналы на демо счетах, по крайней мере у моего брокера
Dmitry Britan:Посмотрите список брокеров с кем сотрудничает mql5, если там Ваш брокер есть, значит в Вашем терминале тоже есть демо счета для копироввния, ищите.
это конечноже виртуальные деньги их демок
Alexey Volchanskiy:
Посмотрел демо-счета и вот этот счет я не понял. Счет MQ Demo, а есть какие-то средства подписчиков. Как это понимать?
странно ))
подписчиков как видно 166
а средства 386 демо долл
это что каждый открывал на демке примерно по 2,3 доллара?
