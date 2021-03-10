Демо сигналы

Новый комментарий
 
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как найти бесплатные сигналы (демо счета) на сайте и в терминале?
 
Dmitry Britan:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как найти бесплатные сигналы (демо счета) на сайте и в терминале?
В терминале залогинтесь на демо-торговый счёт и после этого во вкладке «Сигналы» увидите демо-сигналы.
Насчёт Витрины сигналов на сайте - вроде демо-сигналы на ней не показываются с некоторых пор.
 
у меня нет вкладки сигналы
 
Dmitry Britan:
у меня нет вкладки сигналы
Значит торговый сервер блокирует эту вкладку. Проверить просто: подключитесь к серверу MetaQuotes-Demo - там есть эта вкладка.
 
Как подключиться?
 
Dmitry Britan:
Как подключиться?

никак

более демо сигналы не участвуют в подключении

 
если в терминале подключится к демо счету, то в вкладке сигналы отображаются только сигналы на демо счетах, по крайней мере у моего брокера
 
Dmitry Britan:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как найти бесплатные сигналы (демо счета) на сайте и в терминале?
Посмотрите список брокеров с кем сотрудничает mql5, если там Ваш брокер есть, значит в Вашем терминале тоже есть демо счета для копироввния, ищите.
 

Посмотрел демо-счета и вот этот счет я не понял. Счет MQ Demo, а есть какие-то средства подписчиков. Как это понимать?

1 

 
это конечноже виртуальные деньги их демок
 
Alexey Volchanskiy:

Посмотрел демо-счета и вот этот счет я не понял. Счет MQ Demo, а есть какие-то средства подписчиков. Как это понимать?

 

странно ))

подписчиков как видно 166

а средства 386 демо долл

это что каждый открывал на демке примерно по 2,3 доллара?

12
Новый комментарий