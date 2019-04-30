$100 за любой MT5 советник - страница 2
Обновление существующего подойдет?
Нет.
Только что-то свежее, чтобы дата публикации была сегодняшняя.
Дата обновления будет сегодняшняя
Дата обновления будет сегодняшняя
Что-то не то совсем.
Вот что в коде
А вот что в ошибке. Откуда 2.0К лот??? Ну ничего же минимальный лот оказывается
Ага.
Обратите внимание на FreeMargin в ошибке.
Мой советник прошел автовалидацию после того как я заменил OnTick() на OnStart(), а потом все вернул обратно и еще раз прошел, об этом мне рассказал разработчик из Филиппин Uriel Melliphant, за что ему особая благодарность!
Эту дырку заткнут. А дальше как?
Эту дырку заткнут. А дальше как?
тема статьи не про то, это ошибка валидатора, когда у администрации руки дойдут тогда и исправят, я так думаю
Несмотря на то, что призовые условия выполнены не были
В смысле?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
$100 за любой MT5 советник
Evgeniy Machok, 2019.04.26 11:45
Предлагаю $100 первому, кто сможет опубликовать в Маркете МТ5 советник сегодня 26.04.2019.