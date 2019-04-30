$100 за любой MT5 советник - страница 2

Andrey Barinov:

Обновление существующего подойдет?

Нет.

Только что-то свежее, чтобы дата публикации была сегодняшняя.

 
Evgeniy Machok:

Дата обновления будет сегодняшняя

 
Это я понимаю. Поэтому и указал, чтобы дата публикации была сегодняшняя.
 

Что-то не то совсем. 

Вот что в коде

   static ulong tic = 0; 

   if(tic==0){
      m_trade.BuyStop(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN), SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)+500*_Point, _Symbol, 0,0, 0, TimeCurrent()+60);  
      tic = m_trade.ResultOrder();}

А вот что в ошибке. Откуда 2.0К лот??? Ну ничего же минимальный лот оказывается


 
Ага.

Обратите внимание на FreeMargin в ошибке.

 
Мой советник прошел автовалидацию после того как я заменил OnTick() на OnStart(), а потом все вернул обратно и еще раз прошел, об этом мне рассказал разработчик из Филиппин Uriel Melliphant, за что ему особая благодарность!
 
Эту дырку заткнут. А дальше как?

 
Несмотря на то, что призовые условия выполнены не были, я свяжусь с Uriel Melliphant.

Это странное решение действительно сработало.
 
Эту дырку заткнут. А дальше как?

тема статьи не про то, это ошибка валидатора, когда у администрации руки дойдут тогда и исправят, я так думаю

 
Несмотря на то, что призовые условия выполнены не были

В смысле? 

