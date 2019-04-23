запись многомерных массивов в файл csv - страница 3
А смотреть в файл глазами вы собираетесь? Может и не надо csv. Записать в бинарный, если смотреть в него не надо.
Смотреть надо
А как данные должны быть размещены в файле? Есть план?
Файл csv это по сути таблица, в нее естественным образом можно вместить только двухмерный массив.
Как вы собираетесь смотреть в этот файл и что нужно видеть?
Файл csv это по сути таблица, в нее естественным образом можно вместить только двухмерный массив.
он сам не знает, поэтому и топик открыл
имхо, такие сводные таблицы для 3-х измерений выглядят так:
для 4-х мерной таблицы нужно группировать столбцы ABC в некий столбец Ё ;)
А как данные должны быть размещены в файле? Есть план?
Файл csv это по сути таблица, в нее естественным образом можно вместить только двухмерный массив.
конечно есть. Система показателей состоит из нескольких видов переменных Те переменные которые в четырёхмерном массиве это значения снятые отдельно с каждого бара за определённый промежуток времени. В экселе получается 36 столбцов разбитые на три в которых по 12 баров. Если понятно конечно. Сделано это для удобства работы в экселе. Всё же в экселе до определённого момента работать удобней каждый раз чтоб не гонять тестер. Работаю с математической статистикой.До этого делал запись через двумерный массив, но я хочу избавиться от большого количества массивов.
имхо, такие сводные таблицы для 3-х измерений выглядят так:
так понятно?
не понятно, вот скрипт в несколько строк написал
Вам нужно для Вашей задачи правильно строку s разделителем "\n" сформировать , я в первом измерении "разрывал" строки, Вам может быть еще как удобнее
может и тупой способ, но в конце концов работает))) типа ура я придумал)))
не понятно, вот скрипт в несколько строк написал
Благодарен за помощь! Но в ОП я пока не бумбум)
забудьте слово ООП и используйте готовые примеры, привыкнете к "." - тогда напишете свой первый класс в ООП
Ваш пример устраивает Вас - ну и ОК, Ваша задача через циклы решается - я выше написал пример: 4 вложенных цикла, и чтобы не запутаться в именах переменных, я использовал i0, i1, i2, i3 - что соответствует номерам измерений массива, затем в результирующую строку собираем свои данные, в конце первого цикла сбрасываем строку в файл и добавляем перенос строки "\n"