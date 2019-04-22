Do not copy accounts
Пожалуйста, помогите мне решить следующую проблему! У меня есть два торговых счета 4272489 и 4270894, с которыми я торгую турборейдером Tradex. Копирование не работает. Настройки метатрейдера правильно установлены для платного трейдера, и вскоре я получаю подтверждение от моего брокера FXPRO, что от брокера все работает хорошо. У меня все еще есть торговый счет 4272070, с которым дети Лемар Необыкновенный сигнал и копирование работают очень хорошо. Проблемы только с первыми двумя аккаунтами, перечисленными выше. Брокер указал мне на адрес MQL. Пожалуйста, помогите мне, потому что у меня уже есть месяц и я плачу трейдеру, но копия не работает.
Заранее спасибо!
Maxim.Vasea:
Чтобы понять, необходим журнал:
Прикрепите (текстовой файл) - лог файл из вкладки "Журнал" терминала.
Если работаете в терминале для настольной версии Windows, то: Журнал платформы - Для продвинутых пользователей - Начало работы
Если используете встроенный в терминал виртуальный хостинг, то: Журнал виртуальной платформы
Журнал платформы - Для продвинутых пользователей - MetaTrader 5
- www.metatrader5.com
В журналах платформы фиксируются практически все выполняемые действия. В них вы найдете описание всех важных событий: синхронизации со счетом провайдера при копировании сигналов, результаты миграции на хостинг, детали покупок в Маркете и многое другое. Журнал экспертов — показывается на вкладке "Эксперты" окна "Инструменты". В нем содержится...
Файлы:
IMG_20190422_051954.jpg 9725 kb
IMG_20190422_050923.jpg 11205 kb
IMG_20190422_050952.jpg 9928 kb
IMG_20190215_215418.jpg 10549 kb
