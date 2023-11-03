Обучение,курсы - страница 3

Alexander Avksentyev:

Хм... Решение этой задачи имеет два варианта

1) Наполнить 5 лит-ую и перелить до полна в трех литровую. Получаем 2 литра и 3 литра. 

Три литра выливаем. Получаем 2 литра в 5 литровой боклашке и 0 литров в 3 литровой. Далее

Переливаем 2 литра в 3 литровую.Получаем 0 литров в 5-ти литровой и 2 литра в 3-ёх литровой.Далее

Наполняем 5 литровую и переливаем в 3-ёх литровую

Итого 4 литра в 5-ти литровой и 3литра в 3-ёх литровой

2)Налить в 5 литровую и 3-ех литровую.Далее

Наклонить обе тары на половину и 5-литровой останется 2,5 литра в 3-ёх литровой 1,5. Объединить в 5-ти литровой таре.

Готово 4 литра

Образование и было и не было) Программированием так самоучка.

Когда станете программистом, поймёте что это слишком сложный способ. 

Нужно так: замеряете высоту пятилитровой ёмкости и делите на 5. Далее, наносите на бутыль разметку из пяти делений и заливаете ровно четыре литра. 

Мораль:
Если условия задачи не запрещают иной способ решения, то его нужно учитывать и применять если это более эффективно.

ЗЫ. Если бутыль несимметричной формы, то ставите ее на весы без воды. Записываете вес.  Со второй стороны ставите аналогичный вес + четыре кило сверху. Потом в бутыль заливаете воду до момента уравновешивания.
 
Aleksey Semenov:

по традиции вопрос - какое образование?, было ли хотябы в школе программирование? как у вас с решением логических задач (налейте 4 литра в бутылку имея только 3 и 5 л бутылки)

Как много неверных ответов на простую задачку... Только вы забыли упомянуть, что имеем только ДВЕ ёмкости. Одну 3 литра и одну 5 литров и требуется в пятилитровую ёмкость отмерить 4 литра.

Решаем по-новой...

Заполняем 3х литровую ёмкость, переливаем из неё в 5ти литровую. Наливаем ещё раз и доливаем в 5ти литровую до наполнения. В 3х литровой осталось 1 литр. Освобождаем 5ти литровую ёмкость и выливаем туда оставшийся в 3х литровой ёмкости 1 литр.

Набрать ещё одну 3х литровую ёмкость сами догадаетесь...

 
Реter Konow:
Петр, Вы как всегда в своем амплуа )))

Вы ведро "живьем" видели? а бутылку?  а пробирку? 

    

найдите на этих рисунках бутылку? )))



Aleksey Semenov:

как у вас с решением логических задач (налейте 4 литра в бутылку имея только 3 и 5 л бутылки)

 
Igor Makanu:

Я внес поправку в свой пост, на случай если ёмкость не симетричная). Но даже если это классическая бутыль, не сказано, что она заполнена доверху. Если пять литров умещаются в ней до начала сужения, то мой способ тоже годится.
Кстати, пятилтровая пробирка с плоским дном или квадратное ведро тоже сгодятся 
 
хм, обсуждаемое ТЗ было однозначное! про квадратные ведра ни слова не было сказано )))

 
Казалось бы).Оказывается не так просто налить жидкости в ведро.Надо еще и ведро правильное подобрать.
 
Igor Makanu:

хм, обсуждаемое ТЗ было однозначное! про квадратные ведра ни слова не было сказано )))

Знаю. Шутка конечно же.))) Я попытался подсказать будущему разработчику, что иногда нужно выходить за рамки условий и искать иные пути. 

Кстати, самым простым было бы вылить половину каждой бутыли, а потом оставшееся трехлитровой залить в пятилитровую. Получится ровно четыре литра (1.5 + 2.5), но как вылить ровно половину из нессиметричной бутыли?

 
Реter Konow:
+++)))
 
Можно и к закону Архиме́да обратиться, будем выдавливать.
 
Alexander Avksentyev:
Можно и к закону Архиме́да обратиться, будем выдавливать.

Ведь неопределенны формы и габариты. Будем делать как удобно)

