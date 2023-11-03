Обучение,курсы - страница 3
Хм... Решение этой задачи имеет два варианта
1) Наполнить 5 лит-ую и перелить до полна в трех литровую. Получаем 2 литра и 3 литра.
Три литра выливаем. Получаем 2 литра в 5 литровой боклашке и 0 литров в 3 литровой. Далее
Переливаем 2 литра в 3 литровую.Получаем 0 литров в 5-ти литровой и 2 литра в 3-ёх литровой.Далее
Наполняем 5 литровую и переливаем в 3-ёх литровую
Итого 4 литра в 5-ти литровой и 3литра в 3-ёх литровой
2)Налить в 5 литровую и 3-ех литровую.Далее
Наклонить обе тары на половину и 5-литровой останется 2,5 литра в 3-ёх литровой 1,5. Объединить в 5-ти литровой таре.
Готово 4 литра
Образование и было и не было) Программированием так самоучка.
по традиции вопрос - какое образование?, было ли хотябы в школе программирование? как у вас с решением логических задач (налейте 4 литра в бутылку имея только 3 и 5 л бутылки)
Как много неверных ответов на простую задачку... Только вы забыли упомянуть, что имеем только ДВЕ ёмкости. Одну 3 литра и одну 5 литров и требуется в пятилитровую ёмкость отмерить 4 литра.
Решаем по-новой...
Заполняем 3х литровую ёмкость, переливаем из неё в 5ти литровую. Наливаем ещё раз и доливаем в 5ти литровую до наполнения. В 3х литровой осталось 1 литр. Освобождаем 5ти литровую ёмкость и выливаем туда оставшийся в 3х литровой ёмкости 1 литр.
Набрать ещё одну 3х литровую ёмкость сами догадаетесь...
Когда станете программистом, поймёте что это слишком сложный способ.
Петр, Вы как всегда в своем амплуа )))
Вы ведро "живьем" видели? а бутылку? а пробирку?
найдите на этих рисунках бутылку? )))
Я внес поправку в свой пост, на случай если ёмкость не симетричная). Но даже если это классическая бутыль, не сказано, что она заполнена доверху. Если пять литров умещаются в ней до начала сужения, то мой способ тоже годится.
хм, обсуждаемое ТЗ было однозначное! про квадратные ведра ни слова не было сказано )))
хм, обсуждаемое ТЗ было однозначное! про квадратные ведра ни слова не было сказано )))
Знаю. Шутка конечно же.))) Я попытался подсказать будущему разработчику, что иногда нужно выходить за рамки условий и искать иные пути.
Можно и к закону Архиме́да обратиться, будем выдавливать.
Ведь неопределенны формы и габариты. Будем делать как удобно)