Индикатор спреда mt5 и mt4

Новый комментарий
 
Коллеги, можете порекомендовать нормальный индикатор спреда с историей в подвале графика. Мне требуется какой спред был во время открытия или закрытия свечи для mt4 и mt5.
 
Mikhail Khlestov:
Коллеги, можете порекомендовать нормальный индикатор спреда с историей в подвале графика. Мне требуется какой спред был во время открытия или закрытия свечи для mt4 и mt5.
Себе искал как раз, вот такой нашёл
https://www.mql5.com/ru/code/16753
Пока не проверял в работе ещё 
 

В прицепе неплохой вариант .

Выглядит так : 

Показывает максимум минимум и среднее значение спреда .

 
Sergii Krutyi:

В прицепе неплохой вариант .

Выглядит так : 

Показывает максимум минимум и среднее значение спреда .

Где прицеп? 
 
Roman Kutemov:
Где прицеп? 

Походу модеры удалили . Кому нужно пишите в ЛС .

Новый комментарий