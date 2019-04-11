Индикатор спреда mt5 и mt4
Коллеги, можете порекомендовать нормальный индикатор спреда с историей в подвале графика. Мне требуется какой спред был во время открытия или закрытия свечи для mt4 и mt5.
Mikhail Khlestov:Себе искал как раз, вот такой нашёл
https://www.mql5.com/ru/code/16753
Пока не проверял в работе ещё
Sergii Krutyi:Где прицеп?
В прицепе неплохой вариант .
Выглядит так :
Показывает максимум минимум и среднее значение спреда .
Roman Kutemov:
Походу модеры удалили . Кому нужно пишите в ЛС .
