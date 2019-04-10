Анализ групировки сигналов около уровня

В процессе наблюдения поведением индикатора и не только єтого есть закономерности которые в принципе позволяют визуально понять что ценна групируется для последующего рывка

Сама суть вопроса в том что как прогрмным способом определить групировку цен у уровня..

один из способов єто отношение цені (Open,Close,[Hight,Low]) относительно анализа текущего уровня 

 
только случайно не поставьте телегу впереди лошади.

на скрине  - когда торговая активность снижается, MA(и ей подобные) успевает догнать цену.

По идее - ATR падает и вообще низок, MA-шка рядом и замедляется. наступает "консолидация цены" :-) ночь на самом деле 



 
Для этого надо сначала сформулировать понятие "группировка" - либо это задержка цены во времени около уровня, либо возникновение некоего паттерна, либо что-то другое.

Для себя ничего лучшего, чем использовать НС, не придумал.

 
 
Найти максимальные, минимальные значения за период, посчитать диапазон: макс минус мин, если он мал, значит бары сгруппировались. И еще куча подобных методов. 
Есть еще проще способ, без индикаторов. Например Candle[4]> Candle[3] && Candle[2] && Candle[1]. Здесь цена и консолидируется для прорыва. Вопрос только куда?

 
Vladimir Baskakov:

Есть еще проще способ, без индикаторов. Например Candle[4]> Candle[3] && Candle[2] && Candle[1]. Здесь цена и консолидируется для прорыва. Вопрос только куда?

Стоповые ордера

