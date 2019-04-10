Анализ групировки сигналов около уровня
В процессе наблюдения поведением индикатора и не только єтого есть закономерности которые в принципе позволяют визуально понять что ценна групируется для последующего рывка
Сама суть вопроса в том что как прогрмным способом определить групировку цен у уровня..
один из способов єто отношение цені (Open,Close,[Hight,Low]) относительно анализа текущего уровня
только случайно не поставьте телегу впереди лошади.
на скрине - когда торговая активность снижается, MA(и ей подобные) успевает догнать цену.
По идее - ATR падает и вообще низок, MA-шка рядом и замедляется. наступает "консолидация цены" :-) ночь на самом деле
В процессе наблюдения поведением индикатора и не только єтого есть закономерности которые в принципе позволяют визуально понять что ценна групируется для последующего рывка
Сама суть вопроса в том что как прогрмным способом определить групировку цен у уровня..
один из способов єто отношение цені (Open,Close,[Hight,Low]) относительно анализа текущего уровня
Для этого надо сначала сформулировать понятие "группировка" - либо это задержка цены во времени около уровня, либо возникновение некоего паттерна, либо что-то другое.
Для себя ничего лучшего, чем использовать НС, не придумал.
В процессе наблюдения поведением индикатора и не только єтого есть закономерности которые в принципе позволяют визуально понять что ценна групируется для последующего рывка
Сама суть вопроса в том что как прогрмным способом определить групировку цен у уровня..
один из способов єто отношение цені (Open,Close,[Hight,Low]) относительно анализа текущего уровня
Есть еще проще способ, без индикаторов. Например Candle[4]> Candle[3] && Candle[2] && Candle[1]. Здесь цена и консолидируется для прорыва. Вопрос только куда?
Есть еще проще способ, без индикаторов. Например Candle[4]> Candle[3] && Candle[2] && Candle[1]. Здесь цена и консолидируется для прорыва. Вопрос только куда?
Стоповые ордера
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
В процессе наблюдения поведением индикатора и не только єтого есть закономерности которые в принципе позволяют визуально понять что ценна групируется для последующего рывка
Сама суть вопроса в том что как прогрмным способом определить групировку цен у уровня..
один из способов єто отношение цені (Open,Close,[Hight,Low]) относительно анализа текущего уровня