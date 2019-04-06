вопрос к математикам - страница 3
ну уууууу а и про что ты написал по подробней к чему ты это?
что у тебя в голове ?
о чём ты думаешь ?
поясни может тут один я такой тупой не понимаю к чему твой коментарий ?
я задал теоретическую задачу ,человек написал скрипт который считает результат , вывел формулу
я в свою очередь написал круто , снимаю шляпу - это означает что человек молодец как профессионал как программист знает своё дело , круто уважаю таких
и тут вдруг откуда не возьмись появился ты с коментарием
поясни к чему ты это написал ?
выпьешь, еще не такое скажешь
Виталий вчера про свой мангал просто вспомнил
Выразил формулу:
CPB = (Прибыль$ + Сумма(BO*BL*PC) - Сумма(SO*SL*PC) + Сумма(S*SL*PC))/(Сумма(BL*PC)- Сумма(SL*PC))
CPB - искомая цена закрытия (бид)
ВО - цена открытия бай
BL - лот бай
PC - стоимость пункта
SО - цена открытия селл
SL - лот селл
---
Осталось определиться со стоимостью пункта.
она ж за скобки выносится и там и там...
можно не заморачиваться этим
по моему так
просто эту бяку - Прибыль$, можно в пунктах приделать, проще будет
а просто S в формуле - это что?
S - спред. В итоге все совсем просто получилось - здесь
S - спред. В итоге все совсем просто получилось - здесь
P.S. Единственное что добавил с выше приведенным это расчеты лота и профита.