Настройка горячих клавиш и торговля с клавиатуры - страница 2

почему нельзя добавить возможность настроить горячие клавиши это сложно ? 
 
Alexander Ivanov:

привет!

а может пора выпускать клавитуры дря трейдинга?

с кнопками бай и селл, лимит,итд?

зачем так много кнопок. одной достаточно))

 
Dmitriy Osipkin:
Потому что, если добавить горячие клавиши, то все домашние: кошки, собаки, хорьки, попугаи и даже рыбы, тут же захотят почувствовать себя трейдерами.

Поэтому не повторяйте чужих ошибок, не настраивайте горячие клавиши, если боитесь упасть в грязь лицом.

 

Всё уже добавили


