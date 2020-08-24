expression not boolean
на True и False ругается компилятор, почему то сейчас нужно писать строчными буквами
замените на true и false
Забавненько. Надо заменить True на true и False на false.
Dmitry Fedoseev:
Забавненько. Надо заменить True на true и False на false.
Забавненько. Надо заменить True на true и False на false.
ага, как и TRUE и FALSE теперь тоже "вне закона" )))
Если не хотите менять, то определите макросы
#define True true
#define TRUE true
#define False false
#define FALSE false
Спасибо вам огромное ребятишки! Помогли как никогда, я чуть было всю голову не сломал, а оказывается ларчик просто открывался... Век живи - век учись!
Вот ведь. Факт, и в справочнике поменяли. В маркете ладно, там компилированные файлы, а вот кодобазу править придется.
Valeriy Yastremskiy:
Вот ведь. Факт, и в справочнике поменяли. В маркете ладно, там компилированные файлы, а вот кодобазу править придется.
Вот ведь. Факт, и в справочнике поменяли. В маркете ладно, там компилированные файлы, а вот кодобазу править придется.
И странно в if(c==True){....};
Не ругается, а на return(True); ругается.
Denis Babayan:
mt4 нужен метод решения ошибки expression not boolean ...
а в некоторых местах такая КРАСНАЯ стрелочка указывает к выходу. Остерегайтесь такого кода, вы не сможете его поддержать/сопровождать, по крайней мере это сильно затрудненно
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
mt4 нужен метод решения ошибки expression not boolean ...