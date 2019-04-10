зарегистрировать ООО - страница 2
Чтобы продавать тут сигналы не нужно никакого дополнительного ООО. Вы и сейчас можете продавать свои сигналы. А Ваше ООО оставьте для какого-то другого бизнеса.
Видимо он хотел дополнительных привилегий.
ООО - филиал MQL5 в Белоруссии. :)
Я даже вопрос не понял. Вроде говорите открыли, и тут же вопрос как зарегистрировать. Ещё странным выглядит вопрос "тут зарегистрировать".
MQL5 – это не налоговая, здесь не регистрируют общества
Здесь Вы ошибаетесь. На MQL с определенных пор стала доступна регистрация не в качестве физического лица, а в качестве организации. При этом что нужно предоставить для такой регистрации на сайте не указывается. Поэтому вопрос топикстартера весьма актуальный на самом деле. К сожалению кроме администрации ответ на него дать никто не сможет, т.к. процедура еще относительно новая.
Какие это дает преимущества?
Из очевидного, можно развивать свой собственный бренд, а не продавать от "Васи Пупкина". Второе, проще и прозрачнее привлекать сторонних разработчиков (исполнителей) к разработке своих программ (командная работа в Маркете, на странице продавца). Легализация двойных аккаунтов (физ. аккаунт для флейма на форуме, аккаунт органзиации - для работы в маркете).
Спасибо, ясно. Но мне кажется до такой стадии нужно еще дорасти сначала в качестве "Васи Пупкина".
Совершенно верно. Если по факту на данный момент нет многомиллионных оборотов в месяц, то открытие юрлица никаких преимуществ не несёт - только дополнительные расходы, лишняя отчётность и геморрой. За пределами РФ может что-то по-другому, но у нас так.
А кто сказал что для регистрации как организация, нужно открывать юр. лицо? И что вообще значит юр. лицо, если человек хочет зарегистрироваться из другой страны? Создавать разные правила под разные юрисдикции? - бред.
Профиль - Продавец - Вкладка профиль
Там был список документов для регистрации в качестве компании (сейчас не вижу, т.к. зарегистрирован как физик).
Да, там есть -