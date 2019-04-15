Почему обнуляется лента новостей?
Vadim Zotov:
Сейчас снова лента опустела.
Видите крутится значок загрузки? Что-то с коннектом к сайту.
Vladimir Karputov:
Почему-то когда коннект восстанавливается, всё, что было в ленте теряется.
Сейчас началось новое заполнение ленты за счет деятельности пользователей. Старых данных уже нет. Также исчезло всё, что было несколько минут назад.
Владимир, пожалуйста, сообщите о проблеме администрации. Здесь явно что-то не нормально.
Vadim Zotov:
У Вас интернет быстрый? Кеши браузера чистили?
Vladimir Karputov:
У Вас интернет быстрый? Кеши браузера чистили?
Интернет нормальный. Кеши чистил. Браузеры менял. На других компьютерах пробовал.
У меня сейчас на всех браузерах такая картинка. Ниже записей нет.
Коллеги, кто-нибудь видит у себя эту проблему? Отпишитесь, пожалуйста.
В последнее время лента новостей почему то стала периодически терять информацию.
Открываешь её и видишь пустоту (скриншот).
Причем, периодичность четко не прослеживается. Бывает, лента обнуляется через несколько часов. Бывает, через десяток минут.
Зависимость частоты обнуления от объема информации в ленте также не просматривается. Бывает, накапливаются сотни сообщений. Бывает, обнуление происходит после нескольких сообщений.
Хотелось бы понять логику этого явления, если она есть. Поясните, пожалуйста.
Скорее всего, это вопрос к администрации.