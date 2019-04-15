Почему обнуляется лента новостей?

В последнее время лента новостей почему то стала периодически терять информацию.

Открываешь её и видишь пустоту (скриншот).

Причем, периодичность четко не прослеживается. Бывает, лента обнуляется через несколько часов. Бывает, через десяток минут.

Зависимость частоты обнуления от объема информации в ленте также не просматривается. Бывает, накапливаются сотни сообщений. Бывает, обнуление происходит после нескольких сообщений.

Хотелось бы понять логику этого явления, если она есть. Поясните, пожалуйста.

Скорее всего, это вопрос к администрации.

Пустая лента новостей

 

Сейчас снова лента опустела.

Пустая лента

 
Vadim Zotov:

Сейчас снова лента опустела.


Видите крутится значок загрузки? Что-то с коннектом к сайту.

 
Vladimir Karputov:

Видите крутится значок загрузки? Что-то с коннектом к сайту.

Почему-то когда коннект восстанавливается, всё, что было в ленте теряется.

 
Сейчас началось новое заполнение ленты за счет деятельности пользователей. Старых данных уже нет. Также исчезло всё, что было несколько минут назад.
 
Владимир, пожалуйста, сообщите о проблеме администрации. Здесь явно что-то не нормально.
 
Vadim Zotov:
Сейчас началось новое заполнение ленты за счет деятельности пользователей. Старых данных уже нет. Также исчезло всё, что было несколько минут назад.

У Вас интернет быстрый? Кеши браузера чистили?

 
Vladimir Karputov:

У Вас интернет быстрый? Кеши браузера чистили?

Интернет нормальный. Кеши чистил. Браузеры менял. На других компьютерах пробовал.

 

У меня сейчас на всех браузерах такая картинка. Ниже записей нет.

Проблема с лентой новостей

 

Снова началось всё с начала.

Лента началась с начала

 
Коллеги, кто-нибудь видит у себя эту проблему? Отпишитесь, пожалуйста.
