Робот для торговли на новостях
Нужен робот для торговли на новостях.
Shortist:
Нужен робот для торговли на новостях.
Нужен робот для торговли на новостях.
Проведите поиск по КодоБазе или по Маркету.
Shortist:
Нужен робот для торговли на новостях.
Нужен робот для торговли на новостях.
Есть, в том числе бесплатные - ссылка на поиск.
Разве они ещë актуальны? Брокеры один за другим отказываются от Instant и Fixed, в пользу Market и Float...
Edgar:
Разве они ещë актуальны? Брокеры один за другим отказываются от Instant и Fixed, в пользу Market и Float...
Разве они ещë актуальны? Брокеры один за другим отказываются от Instant и Fixed, в пользу Market и Float...
А как насчёт опционов? они работают на новостях?
Я просто не пробовал
Ivan Butko:
А как насчёт опционов? они работают на новостях?
А как насчёт опционов? они работают на новостях?
Я просто не пробовал
То что ваши "Брокеры" называют "Опцион" - думаю очень мало с реальными опционами имеет сходства. Почитайте для справки Нотинберг "Стратегии и методы опционной торговли" или лучше
Д.К. Халл - "Опционы Фьючерсы и другие производные инструменты".
Понимаю что это скорее всего выстрел в воздух, однако кто знает быть может помогу чем нибудь кому нибудь)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь