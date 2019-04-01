Робот для торговли на новостях

Нужен робот для торговли на новостях.
 
Shortist:
Проведите поиск по КодоБазе или по Маркету.

Shortist:
Есть, в том числе бесплатные - ссылка на поиск.

 
Разве они ещë актуальны? Брокеры один за другим отказываются от Instant  и Fixed, в пользу Market и Float...
 
Edgar:
А как насчёт опционов? они работают на новостях?
Я просто не пробовал

 
Ivan Butko:

То что ваши "Брокеры" называют "Опцион" - думаю очень мало с реальными опционами имеет сходства. Почитайте для справки Нотинберг "Стратегии и методы опционной торговли" или лучше
Д.К. Халл - "Опционы Фьючерсы и другие производные инструменты".

Понимаю что это скорее всего выстрел в воздух, однако кто знает быть может помогу чем нибудь кому нибудь)

