Andrey Gladyshev:

Да сюда наверное все ради денег приходят) Может конечно для кого-то это еще одни "соцсети".

В подтверждение - скан отчета м5 и м15 за тринадцатую неделю 2013 года. Профит брокера помечен минусом. 

 
М10 ил 10хМ1

я так понимаю, что сделка по регламенту не менее 10 минут

возможно этим объясняется

 
Да нет на сколько я знаю таких ограничений. По крайней мере там, где смотрю. Хоть по нескольку секунд.

 
и все равно М10
 
В смысле с интервалом не менее 10 минут?

 
с интервалом ровно 10 минут
 
Это где так работают?

 
МТ5

таймфреймы на любой вкус


 
Я не об этом. Что в МТ5 разные ТФ я знаю.

Я про регламент. Где такой регламент?

 
да не важно, опечатка

