Да сюда наверное все ради денег приходят) Может конечно для кого-то это еще одни "соцсети".
В подтверждение - скан отчета м5 и м15 за тринадцатую неделю 2013 года. Профит брокера помечен минусом.
Я часто замечал, (да наверное не только я) что с началом новой свечи скорость движения цены увеличивается.
Допустим, слежу я за М15. После каждой свечи на этом ТФ со следующей свечой как бы движуха увеличивается.
А в интервалах М1 и М5 такого не было замечено (чисто гипотетически). То есть предположительно для большинства
торгующих этот ТФ является более актуальным. Здесь даже не важно, роботы это или ручная торговля.
Возможно, если провести статистический анализ по волатильности в начале свечей на разных ТФ, можно выделить
наиболее "интересный". Исходя из сделанных выводов, выбрать нужный ТФ и на нем уже выделять экстремумы и
линии поддержки - сопротивления.
И кстати такое поведение встречается и в момент перед закрытием свечей.
М10 ил 10хМ1
я так понимаю, что сделка по регламенту не менее 10 минут
возможно этим объясняется
Да нет на сколько я знаю таких ограничений. По крайней мере там, где смотрю. Хоть по нескольку секунд.
В смысле с интервалом не менее 10 минут?
с интервалом ровно 10 минут
Это где так работают?
МТ5
таймфреймы на любой вкус
Я не об этом. Что в МТ5 разные ТФ я знаю.
Я про регламент. Где такой регламент?
да не важно, опечатка