Mikhail Khlestov:

Спасибо, но это немного не то.

OPEN> <HIGH> <LOW> не требуется. Ручками приобразовывать замучаюсь.

Требуется вид <DATE>,<TIME>,<BID>,<OFFER> То есть цена BID и ASK,

20170102,0,1.07139,1.07149

20170102,500,1.07139,1.07159

20170102,1000,1.07139,1.07169

20170102,1500,1.07174,1.07194

20170102,2000,1.07197,1.07217

20170102,2500,1.07174,1.07194

Внимательнее смотрите - в приведенном окне есть и бары и тики.

 
Может я не разобрался, это запись производится в реальное время? Если да, то собирать тики я умею. Мне требуется именно история котировок с BID-ASK к примеру м1 и м5 за 2 года. Что б можно было формат под себя подстроить

Модератор подкорректировал мой пост, посчитав его рекламным. В нем было указание, где взять готовые данные за последние 5 лет. Подчеркиваю - бесплатно, т. е. ни я, ни кто-либо другой с этого абсолютно ничего не имеет. Одни расходы )))

 

Экспорт тиков

Экспорт тиков

 

Например если работать в Excel, то можно так: выделить столбец и далее команда "Текст по столбцам". В итоге получим преобразованный файл

Текст по столбцам

 
Vladimir Karputov:

Отлично! а как сделать тоже самое с bid\ask но только к примеру м1?

 
Сгруппировать данные например.

 
Эксель отказывается работать с 2 гигами данных, т.к. тики много весят за 1 год. Может есть что то еще в арсенале?

 
Если нужны две цены: bid и ask - то только тики. Попытка получить две цены для любого таймфрейма - это заведомо лож и обман, так не будет учитываться расширение (или сужение) спреда внутри бара.

 
А так ли нужно работать в Excel? Вы получаете реальные тики в файл csv. Вот и работайте с этим файлом в сторонней программе. Прочитать данные из файла - это не сложно.

 
Ну из Excel тоже программно можно читать.

Excel как никая программа лучше подходит для csv.

2 гига данных засовывать в любой отдельный файл - извращение.

