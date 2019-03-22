История котировок bid и ask - страница 2
Спасибо, но это немного не то.
OPEN> <HIGH> <LOW> не требуется. Ручками приобразовывать замучаюсь.
Требуется вид <DATE>,<TIME>,<BID>,<OFFER> То есть цена BID и ASK,
20170102,0,1.07139,1.07149
20170102,500,1.07139,1.07159
20170102,1000,1.07139,1.07169
20170102,1500,1.07174,1.07194
20170102,2000,1.07197,1.07217
20170102,2500,1.07174,1.07194
Внимательнее смотрите - в приведенном окне есть и бары и тики.
Может я не разобрался, это запись производится в реальное время? Если да, то собирать тики я умею. Мне требуется именно история котировок с BID-ASK к примеру м1 и м5 за 2 года. Что б можно было формат под себя подстроить
Модератор подкорректировал мой пост, посчитав его рекламным. В нем было указание, где взять готовые данные за последние 5 лет. Подчеркиваю - бесплатно, т. е. ни я, ни кто-либо другой с этого абсолютно ничего не имеет. Одни расходы )))
Экспорт тиков
Например если работать в Excel, то можно так: выделить столбец и далее команда "Текст по столбцам". В итоге получим преобразованный файл
Отлично! а как сделать тоже самое с bid\ask но только к примеру м1?
Сгруппировать данные например.
Эксель отказывается работать с 2 гигами данных, т.к. тики много весят за 1 год. Может есть что то еще в арсенале?
Если нужны две цены: bid и ask - то только тики. Попытка получить две цены для любого таймфрейма - это заведомо лож и обман, так не будет учитываться расширение (или сужение) спреда внутри бара.
Эксель отказывается работать с 2 гигами данных, т.к. тики много весят за 1 год. Может есть что то еще в арсенале?
А так ли нужно работать в Excel? Вы получаете реальные тики в файл csv. Вот и работайте с этим файлом в сторонней программе. Прочитать данные из файла - это не сложно.
Ну из Excel тоже программно можно читать.
Excel как никая программа лучше подходит для csv.
2 гига данных засовывать в любой отдельный файл - извращение.