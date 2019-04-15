Проблема с автоматической валидацией советника - страница 2
Тю, а что же Вы magic используете? Или если два magica Открыли две позиции по EURUSD Вы будете считать только одну позицию?
Все по моему понял в чем косяк, у меня же подсчет тоже разделен еще и по типу позиции, сейчас переделаю, если не прокатит то отпишусь
не помогло, вставил отдельную функцию подсчета
Здравствуйте. Во время обновления советника в маркете автоматическая валидация завершается с ошибками
если отправить предыдущую версию советника на валидацию(поменяв в советнике лишь номер версии) возникает таже самая ошибка, несмотря на то, что раньше автоматическую валидацию проходила без ошибок.
Изучив обстановку в маркете, пришел к выводу - такая ошибка возникает у меня одного. Может меня забанили за очень частую попытку пройти процедуру автоматической валидации?
Вы еще на форуме гляньте, увидите - Вы не одиноки ).
Могу лишь предположить, что валидатор проверяет работу с различными вариантами минимальных лотов, 0.1, 0.01, 0.001.
Первый вариант минимальный лот 0.1: Возможно ваш советник в расчетах должен открыть 0.01, проходит проверку на возможность открытия лота, и не открывает, т.к. 0.01<0.1.
Второй вариант минимальный лот 0.001: Валидатор, возможно, задает депозит 10 долларов и минимальный лот 0.001, и тоже ждет открытых позиций, а у вас лот 0.01 не проходит проверку из-за высокой маржи, и в итоге опять нет открытых позиций.
Во всех случаях нужно оповестить пользователя в журнал о том, что минимальный лот счета 0.1 больше заданного, и во втором случае оповестить о том, что не хватает маржи на открытие лота.
Советую найти счета со всеми видами минимальных лотов, и провести тестирование.
P.S. В предыдущий раз значит были другие котировки и ваш советник смог открыть на тех котировках какую то минимальную позицию при минимальном тестируемом депозите, сейчас же позиции не открывает и в журнал ничего не пишет.
Спасибо за ответ, попробую