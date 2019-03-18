Активации взятого в аренду индикатора для написания на нем эксперта
Довольно таки давно уже делали так. Индикатор работал на обеих устройствах одновременно (правда приобретен был не в аренду, а навсегда). Но смущает вот это:
Не очень понимаю, что под этим подразумевается. На всякий случай решил уточнить.
Это если индикатор просто переставить на другой комп. А если его брать с маркета по аккаунту покупателя, то работать будут обе копии. Только в этом случае будет израсходована ещё одна активация.
Понял, спасибо.
Здравствуйте. Заказчик приобретает в аренду индикатор, после чего активирует его в моем терминале со своего аккаунта mql5.com (для разработки эксперта).
Будет ли индикатор работать на 2х устройствах одновременно (у меня и у него)?
Если ответ на этот вопрос уже есть на просторах сайта, прошу ткнуть носом.