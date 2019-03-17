Скрипты: Равноудалённый канал

Новый комментарий
 

Равноудалённый канал:

Построение равноудалённого канала

Равноудалённый канал

Автор: Igor Chemodanov

 
Automated-Trading:

Равноудалённый канал:

Автор: Igor Chemodanov

У меня не работает как заявлено

Тайм М30


 
Vitaly Muzichenko:

У меня не работает как заявлено

Тайм М30


Погрешность определения экстремумов цены равна спреду. На Вашем рисунке пара NZDCHF, где спред почти равен суточному изменению цены.

В функции "CheckChannel"

   double Delta=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT)
                *(double)SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD);

замените на

   double Delta=0.0;

Погрешность будет равна 0, и получится:

NZDCHF 30 min

 
Igor Chemodanov:

Погрешность определения экстремумов цены равна спреду. На Вашем рисунке пара NZDCHF, где спред почти равен суточному изменению цены.

В функции "CheckChannel"

замените на

Погрешность будет равна 0, и получится:

Ясно, тогда подожду открытия рынка и посмотрю 

Новый комментарий