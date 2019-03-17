Скрипты: Равноудалённый канал
Automated-Trading:
Автор: Igor Chemodanov
У меня не работает как заявлено
Тайм М30
Vitaly Muzichenko:
У меня не работает как заявлено
Тайм М30
Погрешность определения экстремумов цены равна спреду. На Вашем рисунке пара NZDCHF, где спред почти равен суточному изменению цены.
В функции "CheckChannel"
double Delta=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_POINT) *(double)SymbolInfoInteger(Symbol(),SYMBOL_SPREAD);
замените на
double Delta=0.0;
Погрешность будет равна 0, и получится:
Igor Chemodanov:
Погрешность определения экстремумов цены равна спреду. На Вашем рисунке пара NZDCHF, где спред почти равен суточному изменению цены.
В функции "CheckChannel"
замените на
Погрешность будет равна 0, и получится:
Ясно, тогда подожду открытия рынка и посмотрю
Автор: Igor Chemodanov