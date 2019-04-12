Советники: KS.ADX
Андрей, добрый день. Почему-то советник не работает в тестере на ДЦ Алпари на 5 знаках в цене.
Тип открытия надо включать один или можно сразу оба?На ТФ=М15 советник может работать? Или только Н1?
|Символ
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Период
|1 Час (H1) 2014.08.28 00:00 - 2019.03.15 22:59 (2014.08.28 - 2019.09.30)
|Модель
|По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
|Параметры
|timeframe_all=60; period_all=26; lineUpUp=28; lineUp=25; lineDn=15; Lot=0.01; TP=0; opentype1=true; SL=-1; opentype2=true; SL2=0; slippage=3; tral=45; Magic=0; profit_test=false; procent=25; celebrate=true; hour_00=true; hour_01=true; hour_02=true; hour_03=true; hour_04=true; hour_05=true; hour_06=true; hour_07=true; hour_08=true; hour_09=true; hour_10=true; hour_11=true; hour_12=true; hour_13=true; hour_14=true; hour_15=true; hour_16=true; hour_17=true; hour_18=true; hour_19=true; hour_20=true; hour_21=true; hour_22=true; hour_23=true;
|Баров в истории
|29170
|Смоделировано тиков
|57340
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|1500.00
|Спред
|Текущий (40)
|Чистая прибыль
|301.34
|Общая прибыль
|342.23
|Общий убыток
|-40.89
|Прибыльность
|8.37
|Матожидание выигрыша
|2.20
|Абсолютная просадка
|57.50
|Максимальная просадка
|165.47 (10.04%)
|Относительная просадка
|10.04% (165.47)
|Всего сделок
|137
|Короткие позиции (% выигравших)
|74 (86.49%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|63 (100.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|127 (92.70%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|10 (7.30%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|63.43
|убыточная сделка
|-14.13
|Средняя
|прибыльная сделка
|2.69
|убыточная сделка
|-4.09
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|32 (129.57)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|3 (-16.85)
|Макс.
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|158.81 (29)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-16.85 (3)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|16
|непрерывный проигрыш
|1
Вот все тики использовались
|Символ
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Период
|1 Час (H1) 2014.08.28 00:00 - 2019.03.15 22:00 (2014.08.28 - 2019.09.30)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|timeframe_all=60; period_all=26; lineUpUp=28; lineUp=25; lineDn=15; Lot=0.01; TP=0; opentype1=true; SL=0; opentype2=true; SL2=0; slippage=3; tral=45; Magic=0; profit_test=false; procent=25; celebrate=true; hour_00=true; hour_01=true; hour_02=true; hour_03=true; hour_04=true; hour_05=true; hour_06=true; hour_07=true; hour_08=true; hour_09=true; hour_10=true; hour_11=true; hour_12=true; hour_13=true; hour_14=true; hour_15=true; hour_16=true; hour_17=true; hour_18=true; hour_19=true; hour_20=true; hour_21=true; hour_22=true; hour_23=true;
|Баров в истории
|29170
|Смоделировано тиков
|94046668
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|249
|Начальный депозит
|1500.00
|Спред
|Текущий (40)
|Чистая прибыль
|190.76
|Общая прибыль
|202.06
|Общий убыток
|-11.30
|Прибыльность
|17.88
|Матожидание выигрыша
|1.21
|Абсолютная просадка
|20.87
|Максимальная просадка
|76.89 (4.65%)
|Относительная просадка
|4.65% (76.89)
|Всего сделок
|158
|Короткие позиции (% выигравших)
|77 (96.10%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|81 (97.53%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|153 (96.84%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|5 (3.16%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|13.31
|убыточная сделка
|-4.14
|Средняя
|прибыльная сделка
|1.32
|убыточная сделка
|-2.26
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|53 (43.92)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|1 (-4.14)
|Макс.
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|72.57 (24)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-4.14 (1)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|26
|непрерывный проигрыш
|1
Вот оптимизированный немного
|Символ
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Период
|1 Час (H1) 2014.08.28 00:00 - 2019.03.20 17:00 (2014.08.28 - 2019.09.30)
|Модель
|Контрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
|Параметры
|timeframe_all=60; period_all=13; lineUpUp=28; lineUp=8; lineDn=23; Lot=1; TP=0; opentype1=true; SL=0; opentype2=true; SL2=0; slippage=3; tral=35; Magic=0; profit_test=true; procent=5; celebrate=true; hour_00=false; hour_01=true; hour_02=false; hour_03=false; hour_04=false; hour_05=true; hour_06=true; hour_07=false; hour_08=true; hour_09=true; hour_10=false; hour_11=false; hour_12=true; hour_13=false; hour_14=true; hour_15=false; hour_16=false; hour_17=false; hour_18=false; hour_19=true; hour_20=false; hour_21=false; hour_22=true; hour_23=false;
|Баров в истории
|29236
|Смоделировано тиков
|705921
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|14
|Начальный депозит
|5000.00
|Спред
|Текущий (7)
|Чистая прибыль
|8599.31
|Общая прибыль
|18972.70
|Общий убыток
|-10373.39
|Прибыльность
|1.83
|Матожидание выигрыша
|38.39
|Абсолютная просадка
|130.97
|Максимальная просадка
|2287.55 (24.66%)
|Относительная просадка
|24.66% (2287.55)
|Всего сделок
|224
|Короткие позиции (% выигравших)
|129 (89.92%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|95 (89.47%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|201 (89.73%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|23 (10.27%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|2524.44
|убыточная сделка
|-670.85
|Средняя
|прибыльная сделка
|94.39
|убыточная сделка
|-451.02
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|46 (2357.67)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|2 (-1078.49)
|Макс.
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|3407.84 (9)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-1078.49 (2)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|9
|непрерывный проигрыш
|1
Вот оптимизированный немного
Что здесь оптимизировать, 200 сделок за 4 года. Это 1 вход в неделю. Ну не серьёзно такое даже оптимизировать, это даже не оптимизация, а подгонка под историю.
Это же ведь не на минутке, а на часовике. Сколько сделок должно тогда быть?
На выбранной и некоторых других парах за этот период даже на пятиминутках было по несколько полноприбыльных (5-7 и более спредов)
реверсных и обычных трендовых движений, которые просто были им "проигнорированы" - вообще не было сделок. При этом USDCHF
не самая лучшая (не самая высокодоходная) пара, чтобы её как-то рекламировать.
KS.ADX:
Открытие по двум особенностям ADX
Автор: Andrey Smirnov