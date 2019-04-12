Советники: KS.ADX

KS.ADX:

Открытие по двум особенностям ADX

Автор: Andrey Smirnov

 

Андрей, добрый день. Почему-то советник не работает в тестере на ДЦ Алпари на 5 знаках в цене.

Тип открытия надо включать один или можно сразу оба?

На ТФ=М15 советник может работать? Или только Н1?
 
На Альпари работает. Настройки по умолчанию не оптимизированны.
 
Strategy Tester Report
KS-ADX.2
Alpari-Pro.ECN-Demo (Build 1170)

СимволUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Период1 Час (H1) 2014.08.28 00:00 - 2019.03.15 22:59 (2014.08.28 - 2019.09.30)
МодельПо ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметрыtimeframe_all=60; period_all=26; lineUpUp=28; lineUp=25; lineDn=15; Lot=0.01; TP=0; opentype1=true; SL=-1; opentype2=true; SL2=0; slippage=3; tral=45; Magic=0; profit_test=false; procent=25; celebrate=true; hour_00=true; hour_01=true; hour_02=true; hour_03=true; hour_04=true; hour_05=true; hour_06=true; hour_07=true; hour_08=true; hour_09=true; hour_10=true; hour_11=true; hour_12=true; hour_13=true; hour_14=true; hour_15=true; hour_16=true; hour_17=true; hour_18=true; hour_19=true; hour_20=true; hour_21=true; hour_22=true; hour_23=true;
Баров в истории29170Смоделировано тиков57340Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0
Начальный депозит1500.00СпредТекущий (40)
Чистая прибыль301.34Общая прибыль342.23Общий убыток-40.89
Прибыльность8.37Матожидание выигрыша2.20
Абсолютная просадка57.50Максимальная просадка165.47 (10.04%)Относительная просадка10.04% (165.47)
Всего сделок137Короткие позиции (% выигравших)74 (86.49%)Длинные позиции (% выигравших)63 (100.00%)
Прибыльные сделки (% от всех)127 (92.70%)Убыточные сделки (% от всех)10 (7.30%)
Самая большаяприбыльная сделка63.43убыточная сделка-14.13
Средняяприбыльная сделка2.69убыточная сделка-4.09
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)32 (129.57)непрерывных проигрышей (убыток)3 (-16.85)
Макс.непрерывная прибыль (число выигрышей)158.81 (29)непрерывный убыток (число проигрышей)-16.85 (3)
Среднийнепрерывный выигрыш16непрерывный проигрыш1


 

Вот все тики использовались

Strategy Tester Report
KS-ADX.2
Alpari-Pro.ECN-Demo (Build 1170)

СимволUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Период1 Час (H1) 2014.08.28 00:00 - 2019.03.15 22:00 (2014.08.28 - 2019.09.30)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметрыtimeframe_all=60; period_all=26; lineUpUp=28; lineUp=25; lineDn=15; Lot=0.01; TP=0; opentype1=true; SL=0; opentype2=true; SL2=0; slippage=3; tral=45; Magic=0; profit_test=false; procent=25; celebrate=true; hour_00=true; hour_01=true; hour_02=true; hour_03=true; hour_04=true; hour_05=true; hour_06=true; hour_07=true; hour_08=true; hour_09=true; hour_10=true; hour_11=true; hour_12=true; hour_13=true; hour_14=true; hour_15=true; hour_16=true; hour_17=true; hour_18=true; hour_19=true; hour_20=true; hour_21=true; hour_22=true; hour_23=true;
Баров в истории29170Смоделировано тиков94046668Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков249
Начальный депозит1500.00СпредТекущий (40)
Чистая прибыль190.76Общая прибыль202.06Общий убыток-11.30
Прибыльность17.88Матожидание выигрыша1.21
Абсолютная просадка20.87Максимальная просадка76.89 (4.65%)Относительная просадка4.65% (76.89)
Всего сделок158Короткие позиции (% выигравших)77 (96.10%)Длинные позиции (% выигравших)81 (97.53%)
Прибыльные сделки (% от всех)153 (96.84%)Убыточные сделки (% от всех)5 (3.16%)
Самая большаяприбыльная сделка13.31убыточная сделка-4.14
Средняяприбыльная сделка1.32убыточная сделка-2.26
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)53 (43.92)непрерывных проигрышей (убыток)1 (-4.14)
Макс.непрерывная прибыль (число выигрышей)72.57 (24)непрерывный убыток (число проигрышей)-4.14 (1)
Среднийнепрерывный выигрыш26непрерывный проигрыш1


 
Это пример для подражания или продукт на продажу? 130-160 сделок и менее 200-300 долларов за 4.5 года не слишком ли скромно для профессиональных трейдеров и программистов? 
 
Это минимальным лотом 0.01 по одной паре.
 

Вот оптимизированный немного

Strategy Tester Report
KS-ADX.2
Alpari-Pro.ECN-Demo (Build 1170)

СимволUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Период1 Час (H1) 2014.08.28 00:00 - 2019.03.20 17:00 (2014.08.28 - 2019.09.30)
МодельКонтрольные точки (очень грубый метод, результаты нельзя принимать во внимание)
Параметрыtimeframe_all=60; period_all=13; lineUpUp=28; lineUp=8; lineDn=23; Lot=1; TP=0; opentype1=true; SL=0; opentype2=true; SL2=0; slippage=3; tral=35; Magic=0; profit_test=true; procent=5; celebrate=true; hour_00=false; hour_01=true; hour_02=false; hour_03=false; hour_04=false; hour_05=true; hour_06=true; hour_07=false; hour_08=true; hour_09=true; hour_10=false; hour_11=false; hour_12=true; hour_13=false; hour_14=true; hour_15=false; hour_16=false; hour_17=false; hour_18=false; hour_19=true; hour_20=false; hour_21=false; hour_22=true; hour_23=false;
Баров в истории29236Смоделировано тиков705921Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков14
Начальный депозит5000.00СпредТекущий (7)
Чистая прибыль8599.31Общая прибыль18972.70Общий убыток-10373.39
Прибыльность1.83Матожидание выигрыша38.39
Абсолютная просадка130.97Максимальная просадка2287.55 (24.66%)Относительная просадка24.66% (2287.55)
Всего сделок224Короткие позиции (% выигравших)129 (89.92%)Длинные позиции (% выигравших)95 (89.47%)
Прибыльные сделки (% от всех)201 (89.73%)Убыточные сделки (% от всех)23 (10.27%)
Самая большаяприбыльная сделка2524.44убыточная сделка-670.85
Средняяприбыльная сделка94.39убыточная сделка-451.02
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)46 (2357.67)непрерывных проигрышей (убыток)2 (-1078.49)
Макс.непрерывная прибыль (число выигрышей)3407.84 (9)непрерывный убыток (число проигрышей)-1078.49 (2)
Среднийнепрерывный выигрыш9непрерывный проигрыш1


 
Andrey Smirnov:

Вот оптимизированный немного

Strategy Tester Report
KS-ADX.2
Alpari-Pro.ECN-Demo (Build 1170)


Что здесь оптимизировать, 200 сделок за 4 года. Это 1 вход в неделю. Ну не серьёзно такое даже оптимизировать, это даже не оптимизация, а подгонка под историю. 

 
Vitaly Muzichenko:

Что здесь оптимизировать, 200 сделок за 4 года. Это 1 вход в неделю. Ну не серьёзно такое даже оптимизировать, это даже не оптимизация, а подгонка под историю. 

Это же ведь не на минутке, а на часовике. Сколько сделок должно тогда быть?

 
Andrey Smirnov:

Это же ведь не на минутке, а на часовике. Сколько сделок должно тогда быть?

Намного больше, чем отслеживается упомянутым советником...
На выбранной и некоторых других парах за этот период даже на пятиминутках было по несколько полноприбыльных (5-7 и более спредов)
реверсных и обычных трендовых движений, которые просто были им "проигнорированы" - вообще не было сделок. При этом USDCHF
не самая лучшая (не самая высокодоходная) пара, чтобы её как-то рекламировать.
