ФОРТС не транслируется SYMBOL_ISIN
Добрый день, уважаемые разработчики!
Почему не транслируется SYMBOL_ISIN для фьючерсов?
У фьючерсов ISIN бывает вообще?
Что то не нашел такое на бирже.
Может нужен SYMBOL_BASIS ?
А на акциях вроде работает. Проверьте пожалуйста на акциях - интересен сам механизм: для фьючерсов и для акций.
Нет ISIN - это код контракта
Например: HYDR-3.19 кодируется в HYH9
Описание здесь:
SYMBOL_BASIS - должен быть СПОТ, но он берется не верно.
Н-Р Для GAZR-3.19 СПОТ должен быть GAZP, а если взять SYMBOL_BASIS , то возвращается GAZR
Да, по акциям возвращается.
По быстренькому написал кодирование для Фондовых контрактов
//+------------------------------------------------------------------+ //| Get Tiker ISIN function | //+------------------------------------------------------------------+ string GetISIN(const string a_name) { string prefix; string result[]; string res_0; string res_1; if(StringFind(a_name, "AFLT") > -1) {prefix = "AF";} else if(StringFind(a_name, "ALRS") > -1) {prefix = "AL";} else if(StringFind(a_name, "CHMF") > -1) {prefix = "CH";} else if(StringFind(a_name, "FEES") > -1) {prefix = "FS";} else if(StringFind(a_name, "GAZR") > -1) {prefix = "GZ";} else if(StringFind(a_name, "GMKR") > -1) {prefix = "GM";} else if(StringFind(a_name, "HYDR") > -1) {prefix = "HY";} else if(StringFind(a_name, "LKOH") > -1) {prefix = "LK";} else if(StringFind(a_name, "MAGN") > -1) {prefix = "MG";} else if(StringFind(a_name, "MGNT") > -1) {prefix = "MN";} else if(StringFind(a_name, "MOEX") > -1) {prefix = "ME";} else if(StringFind(a_name, "MTSI") > -1) {prefix = "MT";} else if(StringFind(a_name, "NLMK") > -1) {prefix = "NM";} else if(StringFind(a_name, "NOTK") > -1) {prefix = "NK";} else if(StringFind(a_name, "PLZL") > -1) {prefix = "PZ";} else if(StringFind(a_name, "ROSN") > -1) {prefix = "RN";} else if(StringFind(a_name, "RTKM") > -1) {prefix = "RT";} else if(StringFind(a_name, "SBPR") > -1) {prefix = "SP";} else if(StringFind(a_name, "SBRF") > -1) {prefix = "SR";} else if(StringFind(a_name, "SNGP") > -1) {prefix = "SG";} else if(StringFind(a_name, "SNGR") > -1) {prefix = "SN";} else if(StringFind(a_name, "TATN") > -1) {prefix = "TT";} else if(StringFind(a_name, "TRNF") > -1) {prefix = "TN";} else if(StringFind(a_name, "VTBR") > -1) {prefix = "VB";} ushort u_sep = StringGetCharacter(".",0); int k = StringSplit(a_name, u_sep, result); if(k > 0) { res_0 = result[0]; res_1 = result[1]; u_sep = StringGetCharacter("-",0); k = StringSplit(res_0, u_sep, result); if(k > 0) { int month = int(StringToInteger(result[1])); switch(month) { case 1: prefix += "F"; break; case 2: prefix += "G"; break; case 3: prefix += "H"; break; case 4: prefix += "J"; break; case 5: prefix += "K"; break; case 6: prefix += "M"; break; case 7: prefix += "N"; break; case 8: prefix += "Q"; break; case 9: prefix += "U"; break; case 10: prefix += "V"; break; case 11: prefix += "X"; break; case 12: prefix += "Z"; break; } prefix += StringSubstr(res_1, 1, 1); return(prefix); } } return(""); }
prostotrader:
Кстати, в КВИКе, фьючерсный ордер отправляется по ISIN коду.
Ты путаешь.
В квике это "SECCODE", короткий код, в МТ5 его нету.
:)
Добавлено
Сереж!
В подвале мануал Плаза 2
Там очень много полезной инфы.
:)
Добрый день, уважаемые разработчики!
Почему не транслируется SYMBOL_ISIN для фьючерсов?