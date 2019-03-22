Сайт не добавлен в список разрешенных

Ребят, подскажите, пожалуйста, что делать. Хочу выставить в маркет советник, но он не проходит автоматическое тестирование из-за того, что сайт, к которому он обращается, не входит в список разрешенных. Как быть?
 
Evgeny Dobroskok:
Добавить в список разрешенных, очевидно ))

Сервис - Настройки - Советники - Разрешить WebRequest для следующих URL. 

А при публикации в Маркете указать, какие сайты следует добавить в список разрешенных.

 
Автовалидатору указать?
 
Модератору. Живые люди там все равно есть.

 
Идея хорошая и я уже обрадовался наличию такого простого решения, но написать модератору можно только когда он что-то написал в комментариях к продукту, я так понимаю. А так доступа нет. Даже в других продуктах, где были комментарии модераторов, сейчас нет такой возможности...

 
О! Так вы ж модератор :)

Есть какие-то варианты? Или вы только по форуму?

 
Я не модератор маркета.
 

Специально правила перечитал, самому интересно :)

Как-то неоднозначно написано: запрещено запрещено любое использование WebRequest или только с вышеобозначенной целью? Похоже, что любое, судя по теме...

 
WebRequest использовать можно. Там же четко написано: запрещено для учета контроля продаж. 

 
подозреваю что советник, которому нужен вебреквест для работы, не может быть помещен в категорию советники.
 
Это утилита, а именно копир, передающий сделки через интернет.

