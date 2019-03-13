помогите исправить привязку советника к номеру счёта)
- Помогите исправить ошибку
- помогите пожалуйста исправить ошибку not all control paths return a value
- Индикатор. Помогите исправить ошибки.
здравствуйте!подскажите,как правильно написать),чтобы если номер счёта не совпадал при перетаскивании советника на график,то он выдавал ошибку и не ставился на график?)
Поднимите return(INIT_FAILED);
на строчку выше (сразу после Comment)
Я бы ещё и владельца счёта добавил (у меня еще проверяется демо или реал) МТ5
//| Expert Check Account owner function | //+------------------------------------------------------------------+ bool ExpCheckUser() { long acc_login = long(AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN)); string acc_user = AccountInfoString(ACCOUNT_NAME); long acc_real = AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE); if(acc_real == ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL) { if ((acc_login == 123456) && ( acc_user == "Xxxx Xxxxx Xxxx")) return(true); } return(false); }
Поднимите return(INIT_FAILED);
на строчку выше (сразу после Comment)
Я бы ещё и владельца счёта добавил (у меня еще проверяется демо или реал) МТ5
сделал точно так же,советник перетаскивается на график.. и улыбается)
почему?если acc_login у меня не 123456...
сделал точно так же,советник перетаскивается на график.. и улыбается)
почему?если acc_login у меня не 123456...
Вы про свой код говорите или про мой?
Выложите код как Вы сделали.
Вы про свой код говорите или про мой?
Выложите код как Вы сделали.
вставил в самом начале кода..
//+--------------------------------------------------------------------------------+ EXTERNAL INPUTS +---------------+ //| Expert Check Account owner function | //+------------------------------------------------------------------+ bool ExpCheckUser() { long acc_login = long(AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN)); string acc_user = AccountInfoString(ACCOUNT_NAME); long acc_real = AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE); if(acc_real == ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL) { if ((acc_login == 123456) && ( acc_user == "Xxxx Xxxxx Xxxx")) return(true); } return(true); } //--- Add "extern " before each parameter to get them in the inputs tab
вставил в самом начале кода..
//+--------------------------------------------------------------------------------+ EXTERNAL INPUTS +---------------+ //| Expert Check Account owner function | //+------------------------------------------------------------------+ bool ExpCheckUser(void) { if((long)AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE) != ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL) return false; if((int)AccountInfoInteger(ACCOUNT_LOGIN) != 123456) return false; if(AccountInfoString(ACCOUNT_NAME) != "Xxxx Xxxxx Xxxx") return false; return true; } //--- Add "extern " before each parameter to get them in the inputs tab void OnInit(void) { if(!ExpCheckUser()) ExpertRemove(); }
выдаёт такую ошибку при компилировании...
спасибо).буду разбираться)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования