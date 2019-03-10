Нельзя создать индивидуальный заказ (ник не ищется)

В эту тему были перенесены комментарии, не относящиеся к "Куда пропала оплата MQL аккаунта банковскими картами".
 

не могут создать индивидуальный заказ

нет ни ника не имени с фамилией

Iurii Tokman:

Вот Ваша прямая ссылка на заказ: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=satop - всё находится.

Vladimir Karputov:

Вот Ваша прямая ссылка на заказ: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=satop - всё находится.

спасибо!

это уже не первый случай, часто начали писать об этом
вводят в поле никнейм или имя или фамилию и ничего не находит

 
Сохраните эту ссылку себе в профиль. А тему я вычищу.

 
да, я сохранил

 

Да есть проблема - при попытке создать индивидуальный заказ поиск ника или не проходит или выдаёт два-три результата и всё. 

На всякий случай браузер через который хожу:


 
Vladimir Karputov:

Сохраните эту ссылку себе в профиль. А тему я вычищу.

я сейчас тоже проверил, по прямой ссылке он заполняет поле ником 

но - ни по нику, имени , фамилии он меня не находит.

