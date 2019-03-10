Нельзя создать индивидуальный заказ (ник не ищется)
- Куда пропала оплата MQL аккаунта банковскими картами
- Ошибки, баги, вопросы
- Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5
не могут создать индивидуальный заказ
нет ни ника не имени с фамилией
Вот Ваша прямая ссылка на заказ: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=satop - всё находится.
- www.mql5.com
спасибо!
это уже не первый случай, часто начали писать об этом
вводят в поле никнейм или имя или фамилию и ничего не находит
Сохраните эту ссылку себе в профиль. А тему я вычищу.
да, я сохранил
Да есть проблема - при попытке создать индивидуальный заказ поиск ника или не проходит или выдаёт два-три результата и всё.
На всякий случай браузер через который хожу:
я сейчас тоже проверил, по прямой ссылке он заполняет поле ником
но - ни по нику, имени , фамилии он меня не находит.
