Почему отсутствует нормальный фильтр на Маркете?

Как можно разобраться с ассортиментом советников число которых более 11 000 только для mt4 без фильтра? 
 
Мне кажется что отсутствие такого функционала делает Маркет малоинтересным инструментом для покупателей и продавцов. 
 
Сначала выбираете платформу, затем тип продукта. На данном скрине я выбрал тип "Эксперты" и ниже появится фильтр для экспертов. 
