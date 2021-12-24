Арбитраж в разделе Фриланс.
Заказчик обратился в арбитраж.
Если исполнитель выберет пункт "Отменить работу", сможет ли заказчик оставить негативный отзыв после этого?
да
А что за пункт "завершить работу"?
Из правил фриланса https://www.mql5.com/ru/job/rules:
5.7. Арбитраж может вынести одно из трех решений:
- Завершить работу в пользу Исполнителя - со счета Заказчика списывается 100% заблокированной по данной работе суммы, на счет Исполнителя поступает 90% от суммы, комиссия сервиса составляет 10%. Работа попадает в категорию "Завершенные", отзыв на работу может оставить только Исполнитель.
- Отменить работу в пользу Заказчика - со счета Заказчика списывается 10% заблокированной по данной работе суммы, остальные 90% освобождаются; на счет Исполнителя ничего не поступает, комиссия сервиса составляет 10%. Работа возвращается в категорию "Новые" и доступна для выбора нового Исполнителя, отзыв на работу может оставить только Заказчик.
- Возложить вину за сложившуюся ситуацию на обе стороны и разделить деньги пополам - со счета Заказчика списывается 50% заблокированной по данной работе суммы, остальные 50% освобождаются; на счет Исполнителя поступает 40% от суммы договора, комиссия сервиса составляет 10%. Работа возвращается в категорию "Новые" и доступна для выбора нового Исполнителя, отзыв на работу могут оставить обе стороны - Исполнитель и Заказчик.
если оба нажмут, то работа завершится как доделанная
ой ли? время потеряно, а еще и 10% от всех денег и не сможет поставить отзыв?? Ха.. Сможет. еще как сможет
Слушайте, ведь все ситуации абсолютно разные… У меня был случай, человеку был нужен код срочно. Я сказал, что сегодня сделаю… Сделал около полуночи по времени моего региона. Отправил на проверку… жду… минут 15 тишина… Ну хотя-бы написал, «получил, проверяю». Я пишу, что тогда пойду спать……… Утром обращение в арбитраж по поводу, что не закончил и ушёл спать… Как это расценивать? Я конечно нажал «Завершить работу» и через 10-15 минут работу закрыли… Как говорится, «ложечки нашлись, а осадок остался…»
В общем, прежде чес обращаться в арбитраж подумайте хорошенько. Одному жалко потраченное время, другому приходится платить комиссию дважды… Или один раз, но остаться без «плюшки».
