И опять к вопросу о достоверности результатов тестирования. Может пора исправить?
нормально протестировать программу не возможно?
Без воспроизведения проблемы ценность сообщения близка к нулю.Приложите лог-файлы прохода без визуализации и с ней.
И в каком режиме тестировалось тоже.
В логе все видно будет.
а-а, ну вы по этим вещам дока )) я нет
графические объекты не используются случайно?
сделайте расширенное логирование алгоритма закрытия, увидите что конкретно он не получает, почему условие не срабатывает. там и капайте.
Расстроился. Вырубил всё и ушёл ужинать....
Вернулся, прочитал, решил сделать логи... Сначала просто тест. А он уже отработал как надо... Почему так?
Но к этой радости приклеилась другая непонятка: теперь на графике после теста нет индикаторных линий. Что за чертовщина?
void OnDeinit(const int reason) { //--- if(!MQLInfoInteger(MQL_TESTER)) { IndicatorRelease(handle_AMAC_FST); // удаляем хэндл индикатора и освобождаем память занимаемую им int j = ChartIndicatorsTotal(0,0); for(int i = j-1; i >= 0; i--) ChartIndicatorDelete(0,0,ChartIndicatorName(0,0,i)); // удаляем индикатор с графика for(int g = 9; g > 0; g--) { j = ChartIndicatorsTotal(0,g); for(int i = j-1; i >= 0; i--) ChartIndicatorDelete(0,g,ChartIndicatorName(0,g,i)); // удаляем индикаторы с графика } } .............. }
Вероятнее всего ваш алгоритм зактытия как то зависит от метода тестирования.
Никак не зависит. Все рассчёты выполняются только на новом баре. Из графики только линии индикатора (которые теперь куда-то пропали).
============
Как бы то ни было, что-то с тестером не так...
#property tester_everytick_calculate ?
//+------------------------------------------------------------------+ //| AMAC.mq5 | //| Copyright 2019, Tabolin S.N. | //| https://www.mql5.com/ru/users/vip.avos | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2019, Tabolin S.N." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/vip.avos" #property version "1.03" #property icon "\\Images\\mi2.ico" string prog_name = MQLInfoString(MQL_PROGRAM_NAME); string TF; //---------------------------------------------------------------------------------------------- #define GS 1.618 #define PI 3.14159 //---------------------------------------------------------------------------------------------- #include <Trade\AccountInfo.mqh> // доступ к свойствам текущего открытого торгового счета #include <Trade\Trade.mqh> // подключаем библиотеку для совершения торговых операций #include <Trade\PositionInfo.mqh> // подключаем библиотеку для получения информации о позициях #include <Trade\SymbolInfo.mqh> // доступ к свойствам текущего символа #include <ChartObjects\ChartObject.mqh> // обеспечивает возможность упрощенного доступа к функциям API MQL5 #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh> #include <lib_cisnewbar.mqh> CAccountInfo my_Account; // доступ к свойствам текущего открытого торгового счета CTrade my_Trade; // структура для выполнения торговых операций CPositionInfo my_Position; // структура для получения информации о позициях CSymbolInfo my_Symbol; // доступ к свойствам текущего символа CisNewBar current_chart; // экземпляр класса CisNewBar: текущий график #include <MyInclude\putOrder6.mqh>; #include <MyInclude\drawLines.mqh>; //----------------------------------------------------------------------------------------------
Это на мой пост ответ?
В советнике есть некоторый алгоритм закрытия позиции. Запускаю тест. Просматриваю график. Нахожу позицию, закрытую в минусе, хотя, согласно алгоритма, она должна была закрыться много раньше в плюсе.
Запускаю тест с даты этой позиции. Результат тот же. У меня прописано логгирование, и ,чтобы увидеть что где не срабатывает, запускаю тест в визуальном режиме.
Угадали? Именно. В визуальном режиме всё отрабатывает как и должно.
а это без визуализации
Другими словами тестер и визуальный тестер - разные вещи (мне это уже говорили).
Но получается, что в просто тестере есть косяк (извините, из лексикона это слово пока убрать не удаётся).
Получается, что тестировать надо в визуальном тестере! А сколько времени это будет занимать?
Сервисы и прочие улучшения - это хорошо, конечно. Но на кой эти нововведения, если нормально протестировать программу не возможно?