Вот уткнулся и не понимаю почему...
Я так понимаю, вообще никто не понимает причину подобного?
Бордовая линия рисуется правильно, а вместо синей должна быть жёлтая.
Совсем никаких мыслей?
Изменил для большей наглядности:
//------------------------------------------------ // это не работает buffer_MA[i+3] > buffer_MA[i+0] && buffer_MA[i+3] > buffer_MA[i+1] && buffer_MA[i+3] > buffer_MA[i+2] && buffer_MA[i+3] > buffer_MA[i+4] && buffer_MA[i+3] > buffer_MA[i+5] && buffer_MA[i+3] > buffer_MA[i+6]) //------------------------------------------------- // это работает buffer_MA[i+3] < buffer_MA[i+0] && buffer_MA[i+3] < buffer_MA[i+1] && buffer_MA[i+3] < buffer_MA[i+2] && buffer_MA[i+3] < buffer_MA[i+4] && buffer_MA[i+3] < buffer_MA[i+5] && buffer_MA[i+3] < buffer_MA[i+6])
Нужно пробежать в цикле от 1-го бара в историю и найти две первых впадины/вершины, после этого прервать цикл. По этим точкам уже строить линии
Огромное спасибо и моя признательность!!!!!!!!!!!
Второй цикл при нахождении точек прерывался, а первый нет.
СПАСИБО!!!
Простой код. Есть МА-9. Я хочу отрисовать трендовую линию по последним двум вершинам и линию по последним двум впадинам.
Вроде ничего сложного, но одна линия рисуется вроде как правильно, а вторая не пойми откуда...
Подскажите где не так?