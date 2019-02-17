Вот уткнулся и не понимаю почему...

Простой код. Есть МА-9. Я хочу отрисовать трендовую линию по последним двум вершинам и линию по последним двум впадинам.

// вершина
         buffer_MA[i+0] < buffer_MA[i+3] &&
         buffer_MA[i+1] < buffer_MA[i+3] &&
         buffer_MA[i+2] < buffer_MA[i+3] &&
         buffer_MA[i+3] > buffer_MA[i+4] &&
         buffer_MA[i+3] > buffer_MA[i+5] &&
         buffer_MA[i+3] > buffer_MA[i+6]
//------------------
// впадина
         buffer_MA[i+0] > buffer_MA[i+3] &&
         buffer_MA[i+1] > buffer_MA[i+3] &&
         buffer_MA[i+2] > buffer_MA[i+3] &&
         buffer_MA[i+3] < buffer_MA[i+4] &&
         buffer_MA[i+3] < buffer_MA[i+5] &&
         buffer_MA[i+3] < buffer_MA[i+6]

Вроде ничего сложного, но одна линия рисуется вроде как правильно, а вторая не пойми откуда...

Подскажите где не так?

Я так понимаю, вообще никто не понимает причину подобного?


Бордовая линия рисуется правильно, а вместо синей должна быть жёлтая.

Совсем никаких мыслей?

Изменил для большей наглядности:

//------------------------------------------------
// это не работает
         buffer_MA[i+3] > buffer_MA[i+0] &&
         buffer_MA[i+3] > buffer_MA[i+1] &&
         buffer_MA[i+3] > buffer_MA[i+2] &&
         buffer_MA[i+3] > buffer_MA[i+4] &&
         buffer_MA[i+3] > buffer_MA[i+5] &&
         buffer_MA[i+3] > buffer_MA[i+6])
//-------------------------------------------------
// это работает
         buffer_MA[i+3] < buffer_MA[i+0] &&
         buffer_MA[i+3] < buffer_MA[i+1] &&
         buffer_MA[i+3] < buffer_MA[i+2] &&
         buffer_MA[i+3] < buffer_MA[i+4] &&
         buffer_MA[i+3] < buffer_MA[i+5] &&
         buffer_MA[i+3] < buffer_MA[i+6])
 
Сергей Таболин:

Нужно пробежать в цикле от 1-го бара в историю и найти две первых впадины/вершины, после этого прервать цикл. По этим точкам уже строить линии

Vitaly Muzichenko:

Нужно пробежать в цикле от 1-го бара в историю и найти две первых впадины/вершины, после этого прервать цикл. По этим точкам уже строить линии

Огромное спасибо и моя признательность!!!!!!!!!!!

Второй цикл при нахождении точек прерывался, а первый нет.

СПАСИБО!!!

