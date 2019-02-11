Как убрать минимальный лимит с индикатора?
К сожалению, этого нельзя сделать.
jaffer wilson:
Я хочу удалить это. Я пробовал следующее:
Окружение:
Попытка сброса:
Или же
Ничего не получалось. Как убрать минимальный лимит с помощью программы?
не пишите эту строчку -- удалите или поместите в комментарий:
//IndicatorSetDouble ( INDICATOR_MINIMUM , 0 );
но лучше покажите на графике, какой именно лимит вы хотите убрать
jaffer wilson:
#property indicator_minimum - тоже закоментировать, если есть.
Спасибо всем за ваши добрые слова. Я думаю, что это невозможно с MQL. Только с выходными окнами.
jaffer wilson:
Спасибо всем за ваши добрые слова. Я думаю, что это невозможно с MQL. Только с выходными окнами.
Спасибо всем за ваши добрые слова. Я думаю, что это невозможно с MQL. Только с выходными окнами.
Покажите на примере, о чём вы говорите. Не понятно о каком лимите точно идёт речь.
я думаю, что об этом, тоже искал как выключить программно, для включения функция есть, а выключить нет, не порядок однако
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я хочу удалить это. Я пробовал следующее:
Окружение:
Попытка сброса:
Или же
Ничего не получалось. Как убрать минимальный лимит с помощью программы?