Как убрать минимальный лимит с индикатора?

Я хочу удалить это. Я пробовал следующее:

Окружение: 

 IndicatorSetDouble  (  INDICATOR_MINIMUM  ,  0  );

Попытка сброса: 

 IndicatorSetDouble  (  INDICATOR_MINIMUM  ,  EMPTY_VALUE  );

Или же 

 IndicatorSetDouble ( INDICATOR_MINIMUM , NULL );

Ничего не получалось. Как убрать минимальный лимит с помощью программы?

 
К сожалению, этого нельзя сделать.
 
не пишите эту строчку -- удалите или поместите в комментарий:

//IndicatorSetDouble  (  INDICATOR_MINIMUM  ,  0  );

но лучше покажите на графике, какой именно лимит вы хотите убрать

 
#property indicator_minimum - тоже закоментировать, если есть.

 
Спасибо всем за ваши добрые слова. Я думаю, что это невозможно с MQL. Только с выходными окнами.
 
Спасибо всем за ваши добрые слова. Я думаю, что это невозможно с MQL. Только с выходными окнами.

Покажите на примере, о чём вы говорите. Не понятно о каком лимите точно идёт речь.

 

 

я думаю, что об этом, тоже искал как выключить программно, для включения функция есть, а выключить нет, не порядок однако

