Файл ресурса не читается

Я пытался прочитать ресурс. 

 #define     FILE     "histogram_2019.csv" 
 #resource     FILE     as    string     ExtCode
     double                           Close_Hist [];
 double                           Histogram_color [];

 void    OnInit     ()  
  { 
   SetIndexBuffer     (     0     , Close_Hist,     INDICATOR_DATA     );
     SetIndexBuffer     (     1     , Histogram_color,     INDICATOR_COLOR_INDEX     );
     IndicatorSetString     (     INDICATOR_SHORTNAME     ,     "Histogram Close"     );
     Print     (ExtCode);  
  }

Я ничего не понимаю. Пожалуйста, помогите мне.

 
у меня все читается (mql5):


 
возможно ваш файл не помещается в string.

Тогда нужно использовать 

#resource     FILE     as    uchar     ExtCode[]

а потом использовать функцию CharArrayToString

 
Nikolai Semko :

Your file may not fit in string.

Then you need to use 

and then use the CharArrayToString function

о, попробую это, я думаю, что это может быть проблемой.

