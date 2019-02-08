Файл ресурса не читается
jaffer wilson:
Я пытался прочитать ресурс.
Я ничего не понимаю. Пожалуйста, помогите мне.
возможно ваш файл не помещается в string.
Тогда нужно использовать
#resource FILE as uchar ExtCode[]
а потом использовать функцию CharArrayToString
Nikolai Semko :
Your file may not fit in string.
Then you need to use
and then use the CharArrayToString function
о, попробую это, я думаю, что это может быть проблемой.
