Структура Индикатора, Советника и Эксперта
Подскажите пожалуйста, где подсмотреть структуру программных сущностей
(из каких блоков состоит, какие события и когда вызываются, что и когда должен возвращать) - ну то есть интерфейс взаимодействия с MT
желательно в блочном виде
Спасибо
Ну есть же справка. Неужели сложно так просто почитать?
- www.mql5.com
Подскажите пожалуйста, где подсмотреть структуру программных сущностей
(из каких блоков состоит, какие события и когда вызываются, что и когда должен возвращать) - ну то есть интерфейс взаимодействия с MT
желательно в блочном виде
Спасибо
Самое простое - откройте MetaEditor MQL5 - далее меню "Файл" - пункт "Создать".
И по шагам создавайте Индикатор и Эксперт. Попутно внимательно смотрите какие функции предлагаются вставить в код. Можете вставить всё, что предлагается и затем в справке не спеша прочесть.
Самое простое - откройте MetaEditor MQL5 - далее меню "Файл" - пункт "Создать".
И по шагам создавайте Индикатор и Эксперт. Попутно внимательно смотрите какие функции предлагаются вставить в код. Можете вставить всё, что предлагается и затем в справке не спеша прочесть.
мне "просто" не надо - мне нужно именно то, что спросил
Ну есть же справка. Неужели сложно так просто почитать?
это похоже на то, о чем спрашивал. Только ответить можно было без нервов - мы ж не на привозе..
мне "просто" не надо - мне нужно именно то, что спросил
Тю, а чего губы то надули? Здесь всех не просканируешь, у кого что на уме.
Самое простое - откройте MetaEditor MQL5 - далее меню "Файл" - пункт "Создать".
И по шагам создавайте Индикатор и Эксперт. Попутно внимательно смотрите какие функции предлагаются вставить в код. Можете вставить всё, что предлагается и затем в справке не спеша прочесть.
вообщем-то вопрос почему возник
в примерах (MACD Sample например) нет OnInit, OnTrade и т.п., но есть обработчики типа
bool CSampleExpert::InitIndicators(void)
bool CSampleExpert::LongClosed(void) ну и т.д.
Я не вижу в коде WM_Mapping или прямого вызова, и гадаю, как они вызываются
вообщем-то вопрос почему возник
в примерах (MACD Sample например) нет OnInit, OnTrade и т.п., но есть обработчики типа
bool CSampleExpert::InitIndicators(void)
bool CSampleExpert::LongClosed(void) ну и т.д.
Я не вижу в коде WM_Mapping или прямого вызова, и гадаю, как они вызываются
ага! в конце кода вроде нашел.
но вопрос про блочный интерфейс остался. Можно было бы добавить в литературу для понятности ;)
вообщем-то вопрос почему возник
в примерах (MACD Sample например) нет OnInit, OnTrade и т.п., но есть обработчики типа
bool CSampleExpert::InitIndicators(void)
bool CSampleExpert::LongClosed(void) ну и т.д.
Я не вижу в коде WM_Mapping или прямого вызова, и гадаю, как они вызываются
Итак, советник [dafa folder]\MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5.
Смотрим внимательно начиная со строк №№ 32:
class CSampleExpert
- объявляется класс CSampleExpert.
Затем смотрим на все функции которые есть в этом файле:
и обращаем внимание, что здесь есть OnTick. Если перейти на OnTick
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert new tick handling function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick(void) { static datetime limit_time=0; // last trade processing time + timeout //--- don't process if timeout if(TimeCurrent()>=limit_time) { //--- check for data if(Bars(Symbol(),Period())>2*InpMATrendPeriod) { //--- change limit time by timeout in seconds if processed if(ExtExpert.Processing()) limit_time=TimeCurrent()+ExtTimeOut; } } }
то видно, что из OnTick вызывается метод Processing() класса CSampleExpert.
А дальше как клубок за ниточку.
ага! в конце кода вроде нашел.
но вопрос про блочный интерфейс остался. Можно было бы добавить в литературу для понятности ;)
Ответ был дан выше - соберите самостоятельно советник или индикатор и увидите все блоки.
Итак, советник [dafa folder]\MQL5\Experts\Examples\MACD\MACD Sample.mq5.
Смотрим внимательно начиная со строк №№ 32:
- объявляется класс CSampleExpert.
Затем смотрим на все функции которые есть в этом файле:
и обращаем внимание, что здесь есть OnTick. Если перейти на OnTick
то видно, что из OnTick вызывается метод Processing() класса CSampleExpert.
А дальше как клубок за ниточку.
да нашел я уже... просто растерялся поначалу... :(
Спасибо.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Подскажите пожалуйста, где подсмотреть структуру программных сущностей
(из каких блоков состоит, какие события и когда вызываются, что и когда должен возвращать) - ну то есть интерфейс взаимодействия с MT
желательно в блочном виде
Спасибо