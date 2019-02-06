невозможно зарегистрироваться
Хочешь, я у себя попробую зарегистрировать? Кидай его данные в ЛС, и если у меня тоже вылетит, то отпишусь в эту ветку
Я думаю ничего не получится. Даже при регистрации идёт проверка IP и не допускает мультиаккаунтов. Но... попытка не пытка, пробуйте.
А каким образом товарищ тогда может зарегистрироваться ?
Он регистрировался с другого компьютера в другой стране , IP не должно мешать этому .
А здесь есть техническая служба , которая помогает в таких ситуациях ?
Тут нет техническая служба и поддержки, все приходетса искать на форумах!!!!
А сегодня сообщил один пользователь англ части, что у него нет ярлыка картинки -
например, если товарищ приаттачивает картинку как файл, то я пощу следующее -
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
don't attach an image, insert the image
А у него этого ярлыка - нет (картинка ниже - его):
Должна же быть служба технической поддержки , которая исправляет ошибки на сайте .
найдите на форуме тему - куда скидываются найденные баги, там присутствуют все специалисты
какая логика? простая - если научиться пользоваться поиском на форуме, то можно быстро найти ответ на свой вопрос, а не строчить в ТП одни те же вопросы и ждать ответ неделю, т.к. очередь, каждый ведь думает что он первый нашел этот баг и должен неприменнно сообщить о нем лично
Здесь, наверное, не ошибка на сайте.
А просто что-то ... файрвол, антивирус, не тот браузер ... те та OS, нет установленного IE версии выше 8 ...
Тут лучше форумом определить ... так как такие вещи бывают редко.
Если бы это была ошибка на сайте - то тут было бы уже листов 15 за день от разных юсеров ..
Помню как-то в англ части ... была кратковременная ошибка на одном из серверов MQL5 VPS, кто-то создал ветку, я ответил свое дежурное про логи, пошел покурить, и через десять минут - уже 5 листов! И большинство постов - от разных юсеров.
Начал читать - а там уже представитель компании МК отвечает в ветке.
А если тихо - то это наверное что-то ваше ...
Просто дайте больше информации, тут есть специалисты разных компьютерных профессий - я думаю - помогут (при наличии достаточной информации).
Мой товарищ хотел создать свой профиль на сайте https://www.mql5.com/ , но при регистрации выдает *произошла ошибка *. Пробовали с разных браузеров , разные почты и ничего не помогло .
Как можно решить данную проблему ?