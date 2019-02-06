невозможно зарегистрироваться

Мой товарищ хотел создать свой профиль на сайте https://www.mql5.com/ , но при регистрации выдает *произошла ошибка *. Пробовали с разных браузеров , разные почты и ничего не помогло .

 

Как можно решить данную проблему ?

 
Хочешь, я у себя попробую зарегистрировать? Кидай его данные в ЛС, и если у меня тоже вылетит, то отпишусь в эту ветку
 
Я думаю ничего не получится. Даже при регистрации идёт проверка IP и не допускает мультиаккаунтов. Но... попытка не пытка, пробуйте.

 
А каким образом товарищ тогда может зарегистрироваться ?

Он регистрировался с другого компьютера в другой стране ,  IP не должно мешать этому .

 
Я отвечал Ивану. С его компа, с компа Ивана вряд-ли получится.
 
А здесь есть техническая служба , которая помогает в таких ситуациях ?
 
Тут нет техническая служба и поддержки, все приходетса искать на форумах!!!!

 

А сегодня сообщил один пользователь англ части, что у него нет ярлыка картинки -
например, если товарищ приаттачивает картинку как файл, то я пощу следующее - 

А у него этого ярлыка - нет (картинка ниже - его):


 
Я написал на сервисдеск - мне ответили пишите на форуме . Какая логика ?
Должна же быть служба технической поддержки , которая исправляет ошибки на сайте .
 

найдите на форуме тему - куда скидываются найденные баги, там присутствуют все специалисты

какая логика? простая - если научиться пользоваться поиском на форуме, то можно быстро найти ответ на свой вопрос, а не строчить в ТП одни те же вопросы и ждать ответ неделю, т.к. очередь, каждый ведь думает что он первый нашел этот баг и должен неприменнно сообщить о нем лично

 

Здесь, наверное, не ошибка на сайте.
А просто что-то ... файрвол, антивирус, не тот браузер ... те та OS, нет установленного IE версии выше 8 ...

Тут лучше форумом определить ... так как такие вещи бывают редко.

Если бы это была ошибка на сайте - то тут было бы уже листов 15 за день от разных юсеров ..

Помню как-то в англ части ... была кратковременная ошибка на одном из серверов MQL5 VPS, кто-то создал ветку, я ответил свое дежурное про логи, пошел покурить, и через десять минут - уже 5 листов! И большинство постов - от разных юсеров.
Начал читать - а там уже представитель компании МК отвечает в ветке.

А если тихо - то это наверное что-то ваше ...

Просто дайте больше информации, тут есть специалисты разных компьютерных профессий - я думаю - помогут (при наличии достаточной информации).

