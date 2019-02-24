Оптимизация по двум результатам - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
произошло следующее
я ввёл инпут переменные, чтоб они были доступны оптимизатору
и перечислил эти переменные при получении хендла индикатора
вот так:
в результате проходы были без единого трейда.
тогда в скобках функций iMA и iStochastic я исправил как было до этого, то есть вместо инпут переменной я выставил обратно цыфры, означающие периоды для индюков,
тогда оптимизатор по любому проходу выполнил прописанный в онТик алгоритм. на всех проходах один алгоритм, с одними и теми же параметрами индикатора, потому что хэндлы получены в онИнит. их нельзя получить в инпут переменных,
вот об этом я и пытаюсь у вас спросить... как объявить в инпут параметры моих индикаторов
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Оптимизация по двум результатам
Sergey Lobzankin, 2019.02.17 19:11
У вас нигде не завалялось банального примера, ну с той же машкой, как к ней обращаться, по хенду? или фунция соответствующая для обращения?
ААААаааааа,... погодите, так можно же код советника в терминале той же МА посмотреть)))))
спасибо)))
А.. нет))) во встроенном советнике нет онТестер
зато на глобальном уровне ещё до онИнит есть: double TradeSizeOptimized(void)
и прочее бла бла бла
допустим, вот кратчайший путь. CopyBuffer скопировал периоды индюков и записал их в массивы, вы все отправляете читать справку, читаем, массивы не могут выступать в качестве инпут переменных,
кратчайший путь привёл в тупик)))
произошло следующее
я ввёл инпут переменные, чтоб они были доступны оптимизатору
и перечислил эти переменные при получении хендла индикатора
вот так:
в результате проходы были без единого трейда.
тогда в скобках функций iMA и iStochastic я исправил как было до этого, то есть вместо инпут переменной я выставил обратно цыфры, означающие периоды для индюков,
тогда оптимизатор по любому проходу выполнил прописанный в онТик алгоритм. на всех проходах один алгоритм, с одними и теми же параметрами индикатора, потому что хэндлы получены в онИнит. их нельзя получить в инпут переменных,
вот об этом я и пытаюсь у вас спросить... как объявить в инпут параметры моих индикаторов
Проверяйте и проверьте получение хэндла индикатора
А значение индикатора уже получаю через функцию
Проверяйте и проверьте получение хэндла индикатора
ключ в вашем ответе оказался
проверка не вернула ошибку, то есть хендаль получен верно, но сам факт проверки запустил процесс и теперь всё нормально, даже вторую часть кода не использовал, просто проверку нужно было выставить,
спасибо
ключ в вашем ответе оказался
проверка не вернула ошибку, то есть хендаль получен верно, но сам факт проверки запустил процесс и теперь всё нормально, даже вторую часть кода не использовал, просто проверку нужно было выставить,
спасибо
Пожалуйста.
Сильно не углублялся в проблему, но решение вижу такое. Вы из двух параметров сделайте один посредством простой математической операции в итоге вы получите общую переменную, которая будет одна останется только выбрать в какую сторону её оптимизировать. Как пример:
У меня две функции оценки ошибок обе изменяются от 0 до 100, но при этом одна изменяется линейно, а вторя имеет вид параболы. то есть сначала растёт незначительно а потом всё быстрее и быстрее. Но обе приходят ко 100 одновременно. Что я сделал?? Да очень просто я вычел одну функцию из другой и стал оптимизировать не сами эти функции, а разницу между ними которая естественно должна уменьшатся. Уменьшая разницу между ними всё равно заставляю их обе двигаться к 100 процентам. Тем самым оптимизируя один параметр "разница" в которой задействованы обе функции. Как то так...